Từ tháng 11 sẽ đồng loạt triển khai thủ tục bay sử dụng sinh trắc học

Khu vực kiểm tra an ninh tại Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Trước đó, được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải, từ ngày 2/8, Cục Hàng không Việt Nam chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa tại tất cả cảng hàng không trên cả nước.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa (đối với công dân Việt Nam, VNeID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân; đối với người nước ngoài, VNeID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế).

Với tư cách nhà khai thác cảng, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tếTân Sơn Nhất cho hay việc thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID giúp tạo thuận lợi cho công tác quản lý tại sân bay, giảm thiểu rủi ro an ninh và tiết kiệm thời gian thủ tục, nâng cao hiệu quả hoạt động khi ứng dụng công nghệ số vào hoạt động cảng hàng không.

Về phía các hãng hàng không, khẳng định ứng dụng VNeID được chấp nhận như một loại giấy tờ cho khách làm thủ tục đi máy bay, đại diện Vietnam Airlines cho biết triển khai này giúp bổ sung thêm một loại giấy tờ thuận tiện cho khách đi máy bay, giảm thiểu bất tiện đối với các trường hợp khách quên, mất giấy tờ tùy thân, mang lại yên tâm cho hành khách trong bối cảnh đi lại bằng đường hàng không, đặc biệt là hàng không nội địa, ngày càng phát triển, thuận tiện, dịch vụ hướng đến khách hàng.

Theo ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), 9 tháng của năm 2023, hoạt động vận tải tiếp tục khởi sắc. Sản lượng vận chuyển hành khách ghi nhận tín hiệu tích cực trên cả 5 lĩnh vực.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng năm 2023, sản lượng vận chuyển hành khách đạt hơn 3.400 triệu lượt khách, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2022. So với cùng kỳ năm 2022, vận chuyển hành khách lĩnh vực đường sắt ghi nhận mức tăng cao nhất (tăng hơn 44%), tiếp đến là vận chuyển hành khách đường biển (tăng gần 43%), vận chuyển hành không tăng xấp xỉ 22%, vận chuyển hành khách đường bộ tăng gần 24%. Riêng tháng 9/2023, vận chuyển hành khách ước đạt gần 400 triệu lượt, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước.