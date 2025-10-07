Từ tháng 10, không khí lạnh dồn dập: Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?

Sáng ngày 6/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp báo thường kỳ. Theo thông tin trên báo Chính phủ, chia sẻ tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Đức Cường cho biết từ nay đến hết năm 2025, ENSO (hiện tượng chỉ cả El Nino và La Nina, liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương-Đông Ấn Độ Dương) có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt một chu kỳ La Nina.

Với xu thế khí tượng trên, từ tháng 10-12/2025, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (thời kỳ này, trung bình nhiều năm trên Biển Đông xuất hiện 4,5 cơn; trong đó đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Ảnh minh hoạ

Trước thông tin trên mạng xã hội về cơn bão số 12 (tên quốc tế là bão Hạ Long), được cho là sẽ xuất hiện ngay sau cơn bão số 11 (bão MATMO), ông Cường cho biết hiện tại, hệ thống dự báo chưa tiếp nhận thông tin liên quan đến cơn bão số 12.

"Chắc chắn sẽ có cơn bão số 12 trên Biển Đông, vì từ giờ đến cuối năm vẫn còn bão. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi chưa thấy có một điều kiện nào để xuất hiện cơn bão số 12 trên Biển Đông," ông Cường nhấn mạnh.

Thông tin thêm, ông Cường cho biết mới đây trên mạng xã hội cũng có thông tin rằng đã có cơn bão ngay sau bão số 11 (bão MATMO). Tuy nhiên đây là cơn bão số 22 trên Tây Bắc Thái Bình Dương và được đặt tên ngay sau tên của Việt Nam cung cấp là Hạ Long. Do đó, nhiều người hiểu nhầm bão Hạ Long là cơn bão số 12.

Về tình hình không khí lạnh và rét đậm, rét hại, ông Hoàng Đức Cường cho biết, từ khoảng tháng 10-2025, không khí lạnh sẽ có xu hướng gia tăng cả về cường độ và tần suất. Đặc biệt, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong giai đoạn tháng 11 đến tháng 12-2025. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ dự kiến sẽ xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm.