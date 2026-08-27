Từ ngày mai, CSGT tăng cường xử phạt vi phạm giao thông trên tuyến đường sau, tài xế chú ý

Đó là gì?

Câu hỏi 1/5: Từ ngày nào CSGT bắt đầu xử lý lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn?

A. Từ ngày 26/8/2026

B. Từ ngày 27/8/2026

C. Từ ngày 25/9/2026

D. Từ ngày 01/9/2026

Đáp án đúng là: B. Từ ngày 27/8/2026

Giải thích: Lực lượng CSGT sẽ xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn từ ngày 27/8/2026.

Câu hỏi 2/5: Mức phạt đối với ô tô không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc là bao nhiêu?

A. Từ 2 đến 4 triệu đồng

B. Từ 6 đến 8 triệu đồng

C. Từ 4 đến 6 triệu đồng

D. Từ 10 đến 12 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. Từ 4 đến 6 triệu đồng

Giải thích: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không tuân thủ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX.

Câu hỏi 3/5: Nếu không giữ khoảng cách gây tai nạn, mức phạt cao nhất là bao nhiêu?

A. Từ 10 đến 12 triệu đồng

B. Từ 20 đến 22 triệu đồng

C. Từ 15 đến 18 triệu đồng

D. Từ 8 đến 10 triệu đồng

Đáp án đúng là: B. Từ 20 đến 22 triệu đồng

Giải thích: Nếu hành vi không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế có thể bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Câu hỏi 4/5: Xe chạy tốc độ 80-100 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu?

A. Khoảng cách tối thiểu 55 mét

B. Khoảng cách tối thiểu 100 mét

C. Khoảng cách tối thiểu 70 mét

D. Khoảng cách tối thiểu 40 mét

Đáp án đúng là: C. Khoảng cách tối thiểu 70 mét

Giải thích: Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, xe chạy trên 80 km/h đến 100 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 70 mét trong điều kiện bình thường.

Câu hỏi 5/5: Đợt tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ 27/8 đến 25/9/2026

B. Từ 26/8 đến 25/9/2026

C. Từ 01/9 đến 30/9/2026

D. Từ 20/8 đến 20/9/2026

Đáp án đúng là: B. Từ 26/8 đến 25/9/2026

Giải thích: Cục CSGT triển khai đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên toàn quốc từ ngày 26/8 đến hết ngày 25/9/2026.