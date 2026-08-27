Bảo hiểm vật chất ô tô: Mua hay không cần hiểu rõ lựa chọn của chính mình

Không ai bắt bạn phải mua bảo hiểm vật chất. Cũng không ai chê bạn nếu bạn không mua. Vấn đề chỉ là bạn muốn yên tâm theo cách nào.

Nghĩ tích cực về bảo hiểm vật chất ô tô

Tôi hay nghe người ta than thở chuyện đóng phí bảo hiểm vật chất hàng năm. Nếu xe không va chạm gì, họ coi như mất trắng một khoản tiền. Nghĩ vậy cũng đúng. Nhưng tôi chọn nhìn theo hướng khác.

Nếu nghĩ một cách tích cực, bảo hiểm vật chất ô tô nên được hiểu đúng theo nghĩa của nó. Đó là một sự bảo đảm, không phải một khoản đầu tư phải sinh lời. Mua bảo hiểm thân vỏ mà cả năm không va chạm gì, tôi không nghĩ mình tốn tiền. Tôi nghĩ mình đang lãi một chiếc xe còn nguyên vẹn, đúng nghĩa đen. Cảm giác đó giống hệt mua bảo hiểm sức khoẻ. Nếu năm đó không phải dùng tới, thứ bạn đang lãi chính là sức khoẻ của mình. Còn nếu chẳng may phải dùng tới, bạn đã có sẵn một thứ để đỡ phần nào. Không phải một mình gánh hết.

Chiếc xe cũng vận hành theo đúng logic đó. Một cú va quẹt ở bãi gửi xe, một lần đâm phải ổ gà làm vỡ cản trước, hay nặng hơn là một vụ tai nạn thực sự. Đó đều là những thứ không ai lên kế hoạch trước được. Khoản phí bảo hiểm đóng mỗi năm, xét cho cùng, là cái giá để đổi lấy sự an tâm. Bạn không phải một mình đối diện với hoá đơn sửa chữa có thể lên tới vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu tuỳ mức độ hư hỏng.

Tất nhiên, để phép tính này thực sự có lợi, người mua cũng cần đọc kỹ điều khoản. Cần biết mức khấu trừ, biết những trường hợp nào không được bồi thường. Bảo hiểm không phải phép màu bao trọn mọi tình huống. Nó chỉ là một lớp đệm giảm bớt thiệt hại.

Ảnh minh họa AI

Người bạn không mua bảo hiểm vẫn yên tâm

Nhưng nếu bạn không chọn mua bảo hiểm vật chất, tôi nghĩ cũng chẳng sao cả. Tôi có một người bạn, chăm xe rất kỹ. Nhưng anh chưa từng mua bảo hiểm vật chất một lần nào suốt nhiều năm chạy xe.

Anh nằm lòng những gara nào sửa tốt phần nào của xe. Anh thuộc giá sửa từng hạng mục, tới mức thợ báo giá cao hơn thị trường một chút là nhận ra ngay. Anh cũng biết đặt phụ tùng chính hãng ở đâu rẻ hơn so với mua trực tiếp tại đại lý. Với một người như vậy, bảo hiểm vật chất có khi lại là khoản chi không cần thiết. Phần rủi ro tài chính mà bảo hiểm vốn dùng để san sẻ, anh đã tự kiểm soát được bằng kiến thức và mối quan hệ của chính mình.

Nói cách khác, bảo hiểm vật chất giải quyết đúng một bài toán. Đó là rủi ro tài chính khi có sự cố xảy ra với xe. Nếu bạn đã có cách khác để xử lý bài toán đó, chẳng hạn một quỹ dự phòng riêng hoặc một mạng lưới gara quen biết, thì việc không mua bảo hiểm không phải là liều lĩnh. Đó có thể chỉ là mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn người khác, và đó vẫn là một lựa chọn có tính toán.

Ảnh minh họa AI

Không có công thức đúng cho tất cả

Tôi không nghĩ có một câu trả lời đúng cho tất cả mọi người trong chuyện này. Có người xem bảo hiểm vật chất là điều bắt buộc phải có ngay từ ngày lăn bánh. Có người khác lại xem đó là khoản phát sinh có thể cắt bỏ để dồn tiền cho việc khác. Cả hai cách nghĩ đều có lý riêng, miễn là người trong cuộc hiểu rõ mình đang đánh đổi điều gì.

Với riêng tôi, tôi chọn mua bảo hiểm vật chất vì muốn yên tâm mỗi khi lưu thông trên đường. Không phải vì thấy ai xung quanh cũng mua nên mình mua theo. Nếu có chuyện gì xảy ra, mình không phải một mình xoay xở toàn bộ chi phí. Với tôi, cảm giác đó đáng giá hơn khoản phí đóng hàng năm.

Nếu bạn đang phân vân giữa mua và không mua, có lẽ câu hỏi đáng để tự trả lời không phải là "mua bảo hiểm có lãi không". Mà là "nếu xe hỏng nặng ngay ngày mai, mình có đang thực sự sẵn sàng không". Câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau và điều đó hoàn toàn bình thường.

Nhân tiện, cùng là chuyện chọn cách yên tâm với chiếc xe của mình. Nếu bạn đang tìm một chiếc xe mới với nhiều trang bị đáp ứng đúng nhu cầu gia đình, thay vì phải đánh đổi hay chờ thêm option, thì có một nơi đáng để tham khảo. Đó là hạng mục Xe mới trang bị nổi bật của năm của Car Choice Awards 2026. Hạng mục này khá phù hợp với những ai đang cân nhắc giữa nhiều mẫu xe có option đa dạng trên thị trường hiện nay.

Suy cho cùng, một chiếc xe gắn với mình lâu dài không chỉ nằm ở việc mua nó thế nào. Nó còn nằm ở cách mình chọn bảo vệ nó về sau. Bảo hiểm vật chất ô tô chỉ là một trong nhiều cách bảo vệ đó, không phải cách duy nhất. Chọn mua hay không, quan trọng nhất vẫn là bạn hiểu rõ lựa chọn của chính mình.