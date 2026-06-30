Từ ngày mai, 4 lỗi vi phạm giao thông tăng mức xử phạt tại Hà Nội, người dân chú ý

Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông và trật tự đô thị tại Hà Nội sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ áp dụng mức xử phạt mới đối với 4 hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trật tự đô thị. Mức phạt được điều chỉnh tăng từ 1,5 đến 2 lần so với quy định hiện hành nhằm tăng tính răn đe, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cư trú, xuất nhập cảnh, giao thông đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt mới đối với 4 hành vi vi phạm phổ biến về giao thông và lấn chiếm vỉa hè. (Ảnh minh hoạ)

Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ áp dụng mức tiền phạt cao hơn 1,5 lần so với quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP đối với cá nhân vi phạm. Trong khi đó, tổ chức vi phạm cùng hành vi sẽ bị xử phạt gấp đôi mức áp dụng đối với cá nhân.

Theo nghị quyết, hành vi sử dụng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông sẽ bị phạt từ 200.000 đến 400.000 đồng.

Người bán hàng rong hoặc bày bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè thuộc các tuyến phố có quy định cấm sẽ bị xử phạt từ 400.000 đến 500.000 đồng.

Đối với hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa hoặc treo biển hiệu, biển quảng cáo, mức phạt được nâng lên từ 4 đến 6 triệu đồng.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện dừng, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt hoặc trong phạm vi bảo vệ, phạm vi an toàn công trình đường sắt sẽ bị xử phạt từ 1,6 đến 2 triệu đồng.

Trước khi nghị quyết được thông qua, UBND TP Hà Nội từng đề xuất tăng mức xử phạt đối với 47 hành vi vi phạm hành chính. Tuy nhiên, sau quá trình lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và người dân, dự thảo đã được điều chỉnh, giảm xuống còn 28 hành vi được áp dụng mức phạt tăng.

Theo UBND TP Hà Nội, việc nâng mức xử phạt nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô, đồng thời góp phần giải quyết những tồn tại kéo dài như ùn tắc giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ô nhiễm môi trường, mất trật tự đô thị và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thành phố kỳ vọng quy định mới sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tăng hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, bảo đảm mục tiêu "đường thông, hè thoáng" và phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù của Thủ đô.

Theo Trang thông tin điện tử Phường Giảng Võ, An ninh thủ đô, Tiền Phong