Từ nay đến tháng 9, BHXH của hàng triệu người lao động sẽ có thay đổi quan trọng

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 5259/BHXH-QLT về việc chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số bảo hiểm xã hội, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam.

Để triển khai thống nhất việc sử dụng số định danh cá nhân/Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH, bộ mã quản lý trên các phầm mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam theo chủ trương của Chính phủ về phát triển dữ liệu số và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và người đang thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHXH, BHXH thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 5259/BHXH-QLT về việc chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số bảo hiểm xã hội, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam.



Rà soát, chuẩn hóa thông tin đơn vị và người tham gia

BHXH Thành phố Hà Nội đề nghị các Đơn vị sử dụng lao động, Cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT, Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng (gọi chung là đơn vị) và người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố phối hợp triển khai thực hiện rà soát, bổ sung, cập nhật thông tin đơn vị và người tham gia.



Đối với các đơn vị, BHXH Thành phố đề nghị phối hợp với cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN để kiểm tra, rà soát, bổ sung các thông tin (nếu chưa đầy đủ) về mã số doanh nghiệp, mã quan hệ ngân sách, mã loại hình sản xuất kinh doanh, tên viết tắt của tổ chức thu hộ, mã đơn vị hành chính (02 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp tỉnh, 05 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp xã), mã điểm thu,... để làm cơ sở cập nhật bộ mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN.



Đồng thời, các đơn vị cần kiểm tra, rà soát số ĐDCN/CCCD của người lao động, người tham gia thuộc đơn vị quản lý; phối hợp với cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN bổ sung, cập nhật số ĐDCN/CCCD đối với các trường hợp chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu BHXH hoặc chưa được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.



Trường hợp thông tin của người tham gia BHXH, BHYT còn sai lệch, đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh thông tin gửi cơ quan BHXH để cập nhật theo đúng quy định (đối với các trường hợp thông tin người tham gia BHXH, BHYT còn sai lệch thông tin nếu có).



Đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Thành phố đề nghị phối hợp với cơ quan BHXH nơi đang tham gia hoặc đang hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN để kiểm tra, bổ sung thông tin về số ĐDCN/CCCD khi có đề nghị của cơ quan BHXH.



2 mốc thời gian quan trọng về chuyển đối dữ liệu BHXH

Theo Công văn, việc chuyển đổi được thực hiện theo 2 giai đoạn:



- Giai đoạn 1: Chuẩn hóa dữ liệu từ ngày 15/8/2026 đến trước ngày 01/9/2026.



- Giai đoạn 2: Chuyển đổi dữ liệu và vận hành bắt đầu từ ngày 01/9/2026.



BHXH Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN quan tâm, phối hợp thực hiện việc rà soát, bổ sung và điều chỉnh thông tin theo yêu cầu.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị và người tham gia phối hợp với cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN để được hướng dẫn, giải quyết.



Việc rà soát, chuẩn hóa và xác thực thông tin ĐDCN/CCCD có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuyển đổi dữ liệu, giúp bảo đảm thông tin người tham gia được đồng bộ, chính xác, phục vụ tốt hơn việc giải quyết và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.