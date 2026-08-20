Công an phát thông báo tới tất cả người dân đang bật di động 4G/5G liên tục 24/7

Công an đề nghị người dân ưu tiên sử dụng mạng di động 4G/5G trong trường hợp sau.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong thế giới kết nối hiện nay, WiFi công cộng là một tiện ích phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lộ lọt thông tin nghiêm trọng.

Việc kết nối vào một mạng không an toàn có thể khiến người dùng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân.

Thủ đoạn:﻿ Các đối tượng lợi dụng việc người dùng sử dụng WiFi công cộng để tạo điểm truy cập WiFi giả mạo, thực hiện tấn công trung gian hoặc cài cắm mã độc.

Từ đó, dễ dàng thu thập thông tin đăng nhập ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, email của người dùng. Một số người dân còn chủ quan khi truy cập vào các mạng WiFi miễn phí không rõ nguồn gốc, thực hiện giao dịch tài chính hoặc lưu trữ thông tin quan trọng trên thiết bị chưa được bảo mật. Đây là “kẽ hở” để các đối tượng xấu lợi dụng, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Biện pháp phòng ngừa:

(1) Không truy cập, đăng nhập các tài khoản quan trọng (ngân hàng, ví điện tử…) trên mạng WiFi công cộng; ưu tiên sử dụng 4G/5G cá nhân cho các giao dịch nhạy cảm.

(2) Sử dụng VPN để mã hóa dữ liệu khi truy cập internet. VPN là công nghệ giúp tạo “đường hầm bảo mật” giữa thiết bị và internet, giúp dữ liệu được mã hóa, hạn chế nguy cơ bị đánh cắp.

(3) Kiểm tra kỹ tên mạng WiFi, tránh kết nối với các mạng giả mạo, không rõ nguồn gốc.

(4) Chỉ truy cập các website có giao thức bảo mật (HTTPS).

(5) Tắt chức năng chia sẻ dữ liệu, Bluetooth khi không cần thiết.

(6) Thường xuyên cập nhật phần mềm, hệ điều hành để vá các lỗ hổng bảo mật.

(7) Đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng, không lưu mật khẩu trên thiết bị lạ.

WiFi công cộng là tiện ích hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, góp phần bảo đảm an toàn trên không gian mạng.