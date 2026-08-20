Không chỉ là hit-maker, Sơn Tùng M-TP còn đưa ECOVACS lên vị trí dẫn đầu thị trường Robot hút bụi

Việc ECOVACS bứt phá vươn lên trở thành thương hiệu số 1 trong thị trường cạnh tranh như Robot hút bụi, một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của Sơn Tùng M-TP đối với thương hiệu và cả người hâm mộ.

ECOVACS Việt Nam chính thức được ghi nhận là thương hiệu dẫn đầu ngành hàng Robot hút bụi bán chạy số 1 tại Việt Nam với 34% thị phần tính theo giá trị và 31,8% thị phần tính theo sản lượng, theo Tổ chức nghiên cứu thị trường và đo lường bán lẻ hàng đầu thế giới GfK (NIQ).

Nguồn: Dữ liệu bán lẻ theo số lượng của công ty nghiên cứu thị trường NIQ GfK Vietnam năm 2025-2026. (Ảnh: ECOVACS)

Bắt tay với Sơn Tùng M-TP - sự đồng hành của những người dẫn đầu

Nhìn lại tháng 9/2025, ECOVACS từng tạo ra một “cơn địa chấn” truyền thông khi công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Ngay khi video giới thiệu Đại sứ thương hiệu vừa được công bố đã thu hút gần 9 triệu lượt xem và gần 30.000 lượt tương tác trên hai nền tảng Facebook và TikTok. Từ một status ngắn “nhá hàng” về sự hợp tác đưa hashtag #CuốnHútThật cán mốc 16.000 bài viết đến việc xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm thu hút 150.000 lượt tương tác ngay trong đêm, Sơn Tùng M-TP đã bảo chứng sức hút cho sự lựa chọn đầy tham vọng của ECOVACS.

Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP - Đại sứ thương hiệu đầu tiên của ECOVACS tại Việt Nam (Ảnh: ECOVACS)

Theo ghi nhận từ hãng, các bài đăng có hình ảnh Sơn Tùng M-TP trên kênh chính thức của ECOVACS sở hữu lượng tương tác cao gấp 26 lần trên Facebook và 40 lần trên TikTok so với bài đăng thông thường. Đầu năm nay, chỉ với 1 bài đăng trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP giúp ECOVACS đạt kỷ lục doanh số mới sau 48 giờ mở bán, trung bình cứ 3 phút lại có một robot DEEBOT T90 Pro Omni được tiêu thụ. Tính từ thời điểm bài đăng của Sơn Tùng M-TP trên trang cá nhân dịp cận Tết tháng 2/2026 đến hiện tại, sau 6 tháng đã có 15.000 robot hút bụi ECOVACS DEEBOT T90 Pro Omni được bán ra. Không chỉ dừng lại ở đó, MV Come My Way được ra mắt vào cuối tháng 5 cũng góp phần giúp doanh số sản phẩm bán ra của ECOVACS tăng 30% vào tháng 6 và 45% vào tháng 7 so với thời điểm trước khi anh chàng đại sứ trở lại ngoạn mục. Có thể nói, trên hành trình “chinh phục ngôi vương” của ECOVACS không thể thiếu bóng dáng của Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP tự hào chia sẻ về cột mốc đồng hành cùng ECOVACS

Hình ảnh căn nhà dịp Tết và thú cưng mới robot hút bụi ECOVACS mang đến kỷ lục doanh số (Ảnh: ECOVACS)

Chiến dịch đã tạo được độ phủ đáng kể trên social với hashtag #ECOVACSxSonTungMTP đạt hơn 4.000 bài viết, #CuốnHútThật đạt hơn 19.000 bài viết. Đại diện thương hiệu cho biết, sự hợp tác giữa Ecovacs và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP thể hiện tầm nhìn của hãng: tiên phong đổi mới và dẫn đầu xu hướng. Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, mang đến những trải nghiệm thông minh và đầy cảm hứng trong cuộc sống hiện đại.

Điều đó cho thấy ECOVACS không nhìn đây như một chiến dịch quảng bá ngắn hạn, mà là bước đi chiến lược nhằm định vị thương hiệu sâu và bền vững trên thị trường Việt. Gần 1 năm sau sự hợp tác, những quả ngọt đầu tiên đã bắt đầu được gặt hái, và việc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của ECOVACS chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Nam nghệ sĩ hé lộ sẽ còn những bí mật sắp được bật mí trong thời gian tới

Con lăn ROLLER - Chiến lược công nghệ đột phá của ECOVACS

Thị trường robot hút bụi lau nhà tại Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh với mức tăng trưởng trung bình hàng năm cao, đi kèm với đó là áp lực cạnh tranh khi ngày càng nhiều hãng gia nhập. Để phát huy vị thế top đầu, ECOVACS luôn tập trung vào sự tiên phong trong công nghệ cũng như chiến lược kinh doanh luôn dẫn trước thị trường. Với việc ghi nhận mức tăng trưởng trên 100% năm 2025-2026, ECOVACS cho thấy tầm nhìn chiến lược, đảm bảo yếu tố đột phá và vượt trội về mặt công nghệ trên dòng DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT T90 Pro Omni.

DEEBOT T90 Pro Omni - tiên phong định hình lại chuẩn mực làm sạch với công nghệ lau con lăn ROLLER của ECOVACS. (Ảnh: ECOVACS).

Khi phân khúc phổ thông (dưới 7 triệu) có dấu hiệu bão hòa do người dùng ngày càng chú trọng vào chất lượng làm sạch và tính năng tự động, lúc này các Robot hút bụi phân khúc cao cấp có trạm giặt với đầy đủ công năng và tự động hoá hoàn toàn (tự đổ rác, giặt giẻ, sấy khô) lại đáp ứng đúng nhu cầu và ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ nhất. Trong đó, công nghệ con lăn ROLLER vượt bậc của ECOVACS tạo hiệu quả lau sạch khác biệt trên thị trường. Tiếp nối thành công của thế hệ OZMO ROLLER 3.0 – thế hệ thứ 3 được mở rộng 50%, đạt 27 cm, giúp tăng diện tích tiếp xúc và hiệu suất làm sạch, ECOVACS tiếp tục dẫn đầu xu hướng với thế hệ con lăn thứ 4 ROLLER MOP khi không dừng lại ở lau xoay đơn thuần mà nâng cấp khả năng chà xát mạnh mẽ và tự làm sạch triệt để để giải quyết các vết bẩn cứng đầu và dầu mỡ.

DEEBOT T80 OMNI vừa ra mắt đã ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường

Được biết, ECOVACS dự định tiếp tục đưa công nghệ lau con lăn trở nên phổ biến dễ tiếp cận với người tiêu dùng, và dần thay thế giẻ lau xoay, trở thành giải pháp lau nhà tối ưu nhất. Năm 2026, ECOVACS dự kiến tung ra 5 dòng sản phẩm chiến lược, không chỉ giới hạn ở robot hút bụi mà còn mở rộng hệ sinh thái làm sạch như robot lau kính Winbot thế hệ mới, Robot cắt cỏ và Robot dọn bể bơi. ECOVACS kỳ vọng đến cuối năm 2026 có thể đạt mốc 120.000 sản phẩm tiêu thụ mang về doanh thu vượt mốc 1200 tỷ, giữ vững vị thế dẫn đầu suốt 6 năm liên tiếp tại Việt Nam.

Với sự đồng hành của nhà phân phối chiến lược Hợp Long và các đối tác chuỗi bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, FPT, Điện Máy Chợ Lớn…Các sản phẩm ECOVACS có mặt tại hơn 2000 điểm bán hàng, giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm và mua sắm robot hút bụi.