Từ mặt "dâu trưởng bất trị", bà Beckham có ngay dâu thứ tương lai cực ưng ý?

Chỉ sau vài ngày chia tay nữ DJ Kim Turnbull, Romeo Beckham vướng tin đồn hẹn hò hẹn hò người mẫu Đức Caroline Daur, hơn anh 7 tuổi. Theo đó, cặp đôi này được cho là gắn bó với nhau nhờ niềm đam mê quần vợt, khi cùng tham dự trận bán kết đơn nam Roland Garros vào tuần trước.

Dù còn quá sớm để nói về mối quan hệ của Romeo Beckham - Caroline Daur, tuy nhiên Daily Mail đưa tin cô gái này nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Victoria Beckham. Cụ thể, Caroline Daur là khách mời quen thuộc tại show diễn của thương hiệu thời trang Victoria Beckham. Ngược dòng thời gian về năm 2018, người mẫu này cũng diện 1 thiết kế đến từ thương hiệu Victoria Beckham và được chính bà Becks chia sẻ lại.

Có thể thấy rằng so với "dâu trưởng bất trị" Nicola Peltz, Caroline Daur ghi điểm nhiều hơn hẳn trong mắt Victoria Beckham. Nếu mối quan hệ với Romeo Beckham tiến triển tốt đẹp, hẳn người mẫu 30 tuổi sẽ rất được lòng Victoria Beckham do đã có sự quen thân từ trước cùng proflie xuất sắc.

Caroline Daur (váy xanh) là khách mời quen thuộc tại các show diễn thời trang Victoria Beckham

Cô từng diện đồ từ thương hiệu này và được bà Becks đích thân chia sẻ lại

Caroline Daur có lợi thế hơn hẳn so với Nicola Peltz

Caroline Daur là cô gái tự thân xây dựng sự nghiệp xuất sắc có tiếng. Cô nổi tiếng từ những năm 2010 khi mở blog thời trang Carodaur.com. Đến năm 2016, cô đã trở thành blogger người Đức đầu tiên đạt được hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Người mẫu sinh năm 1995 xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Nhật Bản, cũng như trình diễn cho Dolce & Gabbana trong Tuần lễ thời trang Milan. Năm 2019, Caroline Daur được vinh danh trong danh sách 30 Under 30 của Forbes.

Hiện người mẫu kiêm blogger thời trang này có 4,6 triệu người theo dõi trên Instagram, 1,1 triệu người theo dõi trên Tiktok. Caroline Daur vừa xây dựng thương hiệu cá nhân, vừa học kinh doanh tại đại học và làm việc cho 1 công ty nhân sự. Cô tự hào về việc mình là người tự thân lập nghiệp: "Tôi không có người đại diện, người quản lý hay trợ lý. Tôi tự mình làm mọi thứ". Ước tính giá trị tài sản ròng của cô gái 30 tuổi là 4 triệu euro (118 tỷ đồng).

Caroline Daur còn làm giám khảo khách mời chương trình Germany's Next Top Model và ra mắt loạt video tập luyện trực tuyến. Năm ngoái, cô có vai diễn đầu tay trong loạt phim Netflix She Said Yes, năm nay sẽ có thêm 1 vai diễn truyền hình nữa. Tình tin đồn của Romeo Beckham đúc kết: "Thành công của tôi đến từ sự kiên trì và nghiêm túc với công việc. Tôi không chỉ mỉm cười trước ống kính máy ảnh – tôi đã lên kế hoạch, đàm phán, biên tập và xây dựng một doanh nghiệp".

Caroline Daur tự thân xây dựng sự nghiệp, trở thành người mẫu kiêm blogger thời trang hàng đầu thế giới

Nguồn: Daily Mail