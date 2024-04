Từ Hy Viên rơi vào cảnh khốn đốn, phải dọn khỏi biệt thự 280 tỷ sau khi bị chồng cũ đại gia cắt trợ cấp

Ngày 5/4, Next Apple đưa tin Từ Hy Viên đã dọn khỏi biệt thự trị giá 360 triệu TWD (280 tỷ đồng), có diện tích 720 m2, tại trung tâm thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Theo nguồn tin trong giới, nữ diễn viên cùng ông xã Koo Jun Yup và 2 con đã chuyển vào ở trong căn nhà rộng 124 m2 mà Từ Hy Viên mua cách đây khá lâu. Nhà mới của minh tinh có vị trí giao thông thuận lợi nhưng không rộng rãi và sang trọng bằng biệt thự của chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Theo Next Apple, tài chính của Từ Hy Viên hiện không quá dư dả. Cô đã không còn hoạt động nghệ thuật từ lâu. Tuy nữ diễn viên vẫn có một số nguồn thu nhập khác nhưng số tiền kiếm được này không đủ để cô vừa gánh vác sinh hoạt phí gia đình, vừa chi trả khoản thế chấp biệt thự 10 triệu TWD (7,7 tỷ đồng) hàng tháng cho ngân hàng. Do đó, Từ Hy Viên đã chấp nhận trả biệt thự cho chồng cũ, rời bỏ cuộc sống xa hoa sau khi bị Uông Tiểu Phi từ chối đưa tiền cấp dưỡng hậu ly hôn trong nhiều tháng. Next Apple cho biết Từ Hy Viên cũng đã cho bảo mẫu và tài xế riêng nghỉ việc để giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Từ Hy Viên dọn khỏi biệt thự hạng sang sau khi chồng cũ Uông Tiểu Phi ngừng trả tiền thế chấp ngân hàng hàng tháng

Có nguồn tin cho biết Uông Tiểu Phi đang muốn giành quyền nuôi con với Từ Hy Viên. Doanh nhân gốc Bắc Kinh (Trung Quốc) sẵn sàng đưa cho vợ cũ 50 triệu (gần 39 tỷ đồng) để cô giao 2 con nhỏ cho anh. Theo ETtoday, Uông Tiểu Phi rất bức xúc với việc Từ Hy Viên chỉ biết ăn rồi nằm cả ngày trong nhà, không đụng tay vào bất kỳ việc gì và hoàn toàn bỏ bê 2 con nhỏ cho bảo mẫu chăm sóc, nuôi dạy.

Uông Tiểu Phi muốn lấy lại quyền nuôi dưỡng 2 con từ minh tinh Vườn sao băng

Song song với động thái Từ Hy Viên trả nhà cho chồng cũ, Uông Tiểu Phi được phát hiện rao bán căn hộ tân hôn của anh và ngôi sao xứ Đài tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Bất động sản này được Uông Tiểu Phi bán với giá 66 triệu NDT (227 tỷ đồng). Cách đây không lâu, Uông Tiểu Phi cũng đã đổi tên khách sạn S (viết tắt tên Từ Hy Viên) để cắt hoàn toàn mối quan hệ với vợ cũ.

Uông Tiểu Phi rao bán căn hộ từng là tổ ấm tân hôn với Từ Hy Viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi ly hôn vào cuối năm 2021. Kể từ đó đến nay, họ thường xuyên đấu tố, kiện tụng đối phương vì tranh chấp tiền bạc hậu ly hôn. Uông Tiểu Phi tố Từ Hy Viên bòn rút tiền anh để nuôi chồng mới Koo Jun Yup. Doanh nhân bức xúc khi phải chi trả nhiều khoản tiền vô lý cho vợ cũ như hóa đơn điện nước, tiền mua sắm quần áo, tiền lương bảo mẫu và tài xế...

Chưa dừng ở đó, Uông Tiểu Phi còn công khai thỏa thuận ly hôn giữa 2 người lên mạng xã hội. Tuy nhiên, thỏa thuận ly hôn do Uông Tiểu Phi đăng tải không che địa chỉ, tài khoản ngân hàng và các thông tin khác của Từ Hy Viên. Vì vậy, nữ diễn viên khởi kiện chồng cũ làm lộ thông tin cá nhân của cô. Ở lần ra tòa gần nhất, Uông Tiểu Phi tố Từ Hy Viên ngoại tình trước khi ly hôn. Sau đó Hy Viên đăng tâm thư tố Uông Tiểu Phi mới là người ngoại tình nhiều lần, bạo hành cô trong lúc mang thai.

Trước cáo buộc từ vợ cũ, doanh nhân này đã làm loạn chỗ ở của Từ Hy Viên 2 lần vì muốn gặp mặt cô. Khi bị bế lên đồn cảnh sát vì gây rối trật tự công cộng, Uông Tiểu Phi bất ngờ tố cáo Từ Hy Viên dùng ma túy, giam giữ các con anh trái phép.

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên liên tục đấu tố sau khi ly hôn

Nguồn: Next Apple, QQ