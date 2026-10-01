Từ hôm nay (1/10), Agribank sẽ kết thúc sớm 2 chương trình cho vay lãi suất ưu đãi từ 5,6%/năm

Khách hàng vay tại Agribank chú ý thông báo mới nhất từ ngân hàng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo kết thúc trước hạn 2 chương trình cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân từ ngày 1/10/2026, sớm hơn thời hạn dự kiến ban đầu.

Theo Agribank, ngân hàng đã dành tổng cộng 55.000 tỷ đồng để triển khai hai chương trình cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của khách hàng cá nhân.

Hai chương trình gồm "Vốn lớn dài lâu - Kinh doanh bền vững" dành cho các khoản vay trung, dài hạn và "Vốn ưu đãi - Kinh doanh bứt phá" dành cho các khoản vay ngắn hạn.

Với chương trình "Vốn lớn dài lâu - Kinh doanh bền vững", Agribank dành 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng cá nhân vay trung và dài hạn nhằm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chương trình trước đó dự kiến triển khai đến ngày 31/10/2026, với lãi suất ưu đãi từ 7%/năm. Khách hàng có thể sử dụng vốn để đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở sản xuất, mua máy móc, thiết bị, phương tiện, dây chuyền sản xuất hoặc đầu tư hạ tầng, kho bãi và các nhu cầu vốn hợp pháp khác phục vụ hoạt động kinh doanh.

Chương trình thứ hai là "Vốn ưu đãi - Kinh doanh bứt phá", có quy mô 50.000 tỷ đồng, dành cho khách hàng cá nhân vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo chính sách được Agribank công bố trước đó, chương trình này dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi đạt quy mô chương trình. Lãi suất ưu đãi từ 5,6%/năm, áp dụng tùy từng nhóm khách hàng và theo quy định của chương trình.

Khách hàng có thể vay theo phương thức từng lần, theo hạn mức hoặc hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán với mức tối đa 5 tỷ đồng.

Ngoài ưu đãi về lãi suất, khách hàng tham gia chương trình "Vốn ưu đãi - Kinh doanh bứt phá" còn được hưởng các chính sách ưu đãi đối với một số sản phẩm, dịch vụ của Agribank.

Theo thông báo mới nhất, Agribank cho biết quy mô của hai chương trình đã hết, do đó ngân hàng quyết định kết thúc trước hạn kể từ ngày 1/10/2026.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các chương trình, sản phẩm vay vốn hiện hành có thể liên hệ tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng 1900 558818 / 0243 205 3205 hoặc tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.