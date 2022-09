Từ hội chị em Việt Nam đến bạn bè quốc tế đều "thả tim" kịch liệt cho mặt nạ dưỡng da này

Người Việt chuộng hàng ngoại dường như đã là sự thật hiển nhiên, nhưng nếu vào một ngày đẹp trời, các tín đồ skincare từ ta đến Tây lại cùng quay sang mê mẩn sản phẩm của local brand Việt thì mới là chuyện đáng để bàn tới. Theo như tìm hiểu, xu hướng sính Việt này quả thực đang được lan toả trong cộng đồng skincare dạo gần đây. Mà nếu nói một cách chính xác và cụ thể hơn thì tâm điểm thu hút mọi sự chú ý lần này chính là mặt nạ bơ của DA by M.O.I nhé!



Cộng đồng fan quốc tế rất yêu thích sản phẩm Việt này

Người Việt tự hào hàng Việt (Nguồn feedback: Dzun Huynh)

Sẽ không quá khi dành một lời khen cho thương hiệu mỹ phẩm Việt này, bởi từ những ngày đầu ra mắt, DA by M.O.I đã luôn đem đến những sản phẩm thành phần rõ ràng đáng tin và vượt qua vòng thẩm định chất lượng khắt khe của Hàn Quốc. Cũng nhờ đó mà mặt nạ bơ tinh khiết mới có thể liên tiếp chinh phục hội chị em trong nước lẫn các tín đồ làm đẹp từ Mỹ, Nga, Hàn,… đem đến công dụng chuẩn chỉnh như nhau mà không hề có sự phân biệt "da Âu hay da Á".



Nguồn feedback: Mỹ Ái Nguyễn cũng tỏ ra thích thú với món skincare Việt này

Nguồn Facebook: Thuý Nguyễn

Niềm tin, sự yêu thích của hội skincare dành cho mặt nạ này như một minh chứng hùng hồn cho việc "sân chơi" làm đẹp đã trở nên công bằng hơn khi thời thế không chỉ thuộc về mỹ phẩm Hàn, Nhật hay Âu Mỹ nữa, mà giờ đã bao gồm cả Việt Nam! Một cô bạn tên Thúy đã hào hứng review mặt nạ bơ đình đám như sau: "Cảm nhận rõ ràng nhất của Thúy khi đắp 3 miếng mặt nạ bơ là da phục hồi cực kì tốt, được cấp ẩm tốt hơn. Sau 2-3 tuần, Thúy còn nhận ra da sáng hơn và các vết thâm cũng được cải thiện". Theo cô bạn tâm sự, mặt nạ bơ chẳng khác gì cứu tinh cho những làn da phải makeup thường xuyên cả ngày vì chỉ cần 1 bước đắp mặt nạ thì da sẽ tự khắc được làm mềm dịu ngay.

Mặt nạ bơ được nhiều khách hàng yêu thích vì sự ôm sát làn da, thẩm thấu tinh chất hiệu quả

Nguồn feedback: Hoàng Minh Quý

Không chỉ có hội con gái mà đến hội các chàng trai cũng bị thuyết phục bởi mặt nạ bơ nhà DA by M.O.I này. Bằng chứng là Quý - cậu bạn có làn da khá khô đã chia sẻ sau khi trải nghiệm mặt nạ là biết từ nay về sau sẽ không thể sống thiếu được vì "em nó" đắp lên rất mát, ôm vừa khít và có tận 3 loại khác nhau, thích hợp để vừa dưỡng da vừa "đổi gió".

Nguồn Facebook: Nguyễn Đức Sơn

Anh chàng Nguyễn Đức Sơn cũng có trải nghiệm thú vị không kém khi bày tỏ: "Sử dụng hết cả 3 miếng mặt nạ dưỡng ẩm, sáng da và trẻ hóa là thấy yêu làn da của mình hơn bất cứ lúc nào, vì cảm giác trẻ hơn vài tuổi, da mịn màng hơn trông thấy nhờ thành phần tuyệt vời là Hyaluronic, B5 và Beta Glucan". Đức Sơn nói thêm tìm thấy mặt nạ bơ như tìm được "chân ái" vì da được hấp thụ dưỡng chất tối đa mà không lo bị kích ứng.

Mặt nạ bơ hydrogel giúp làm sáng, giúp ngăn ngừa lão hóa và mềm mịn da

Khách hàng Việt càng ngày tin tưởng và yêu thích sản phẩm Việt - mặt nạ bơ DA by M.O.I (Nguồn feedback được thu thập từ Facebook)

Mặt nạ bơ tinh khiết đã và đang khiến bạn bè quốc tế hòa vào trào lưu sính Việt, đồng thời cũng khiến hội chị em Việt ngày càng thêm tin tưởng vào sản phẩm của local brand hơn! Về phía DA by M.O.I, mặt nạ bơ như món skincare "mở màn" cho những sản phẩm chăm sóc da xịn xò đầy hứa hẹn kế tiếp và góp phần xây dựng chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu trên thị trường cũng như trong lòng hội sành dưỡng da.



DA by M.O.I là thương hiệu Việt với sứ mệnh chinh phục người Việt dựa vào chất lượng an toàn đáp ứng đúng nhu cầu làm đẹp. Sản phẩm của DA by M.O.I còn trở nên khác biệt và đặc biệt khi được chuyên gia da liễu khuyên dùng, qua đó khẳng định độ lành tính của sản phẩm trên mọi làn da và gia tăng niềm tin của khách hàng. Cùng thử ngay mặt nạ bơ để thấy có một món skincare của Việt Nam xịn mê và thực sự xứng đáng để gắn bó lâu dài!



Thông tin sản phẩm DA by M.O.I: http://link.moicosmetics.vn/DabyMOI_kenh14

Công ty TNHH M.O.I COSMETICS - Lầu 9 Toà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.