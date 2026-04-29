Từ giao dịch hàng ngày đến các hoạt động giải trí: TPBank "chuẩn vibe GenZ" từ online cho tới offline

Trong nhiều năm, ngân hàng thường được nhìn nhận như một dịch vụ mang tính chức năng, chỉ cần đến khi cần thực hiện các giao dịch tài chính. Nhưng người trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm một dịch vụ đủ tốt, đủ an toàn và tin cậy mà còn quan tâm đến việc trải nghiệm đó có phù hợp với nhịp sống của mình hay không, từ tốc độ, sự tiện lợi cho đến cảm giác liền mạch khi sử dụng.

Đi từ sự thấu hiểu khách hàng của mình, đặc biệt là khách hàng trẻ, TPBank lựa chọn một hướng đi khác khi không chỉ tập trung vào sản phẩm, mà còn mở rộng cách mình hiện diện trong đời sống người dùng.

Sau dấu ấn tại Em xinh "Say Hi", ngân hàng này tiếp tục đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" với vai trò nhà tài trợ Kim cương, cho thấy sự đầu tư nhất quán vào những không gian mà giới trẻ thực sự quan tâm và tương tác.

Từ dịch vụ tài chính đến hành trình trải nghiệm xuyên suốt

Việc liên tiếp xuất hiện tại các chương trình giải trí lớn không đơn thuần là để gia tăng độ nhận diện, mà phản ánh một chiến lược rõ ràng: TPBank không đứng ngoài, mà trở thành một phần trong trải nghiệm của người dùng. Tuy nhiên, điều tạo nên khác biệt không nằm ở việc xuất hiện ở đâu, mà ở cách thương hiệu lựa chọn để xuất hiện như thế nào.

Thay vì tạo cảm giác tách biệt giữa một bên là ngân hàng và một bên là giải trí, TPBank tiếp cận theo hướng hòa vào dòng chảy chung của chương trình. Điều này tạo nên một trải nghiệm liền mạch, nơi người dùng không cần "chuyển trạng thái" khi tiếp xúc với thương hiệu.

Cách TPBank xuất hiện trong các không gian giải trí cũng bắt nguồn từ chính cách ngân hàng này phát triển sản phẩm. Trong những năm gần đây, TPBank tập trung mạnh vào việc đơn giản hóa trải nghiệm tài chính, với mục tiêu giảm tối đa các bước trung gian và hạn chế sự gián đoạn.

Các tính năng như ChatPay cho phép chuyển tiền như trong cuộc trò chuyện, hệ sinh thái mini app giúp mở rộng tiện ích ra nhiều nền tảng quen thuộc, mở thẻ thành công chỉ sau vài phút, hay LiveBank 24/7 xóa bỏ giới hạn về thời gian giao dịch, đều hướng đến một mục tiêu chung: để người dùng có thể hoàn thành mọi thao tác nhanh nhất, tự nhiên nhất.

Hiệu quả của hướng đi này được thể hiện rõ qua con số hơn 99% giao dịch của TPBank được thực hiện qua kênh số, trong khi nhóm khách hàng trẻ liên tục tăng trưởng và trở thành lực lượng trung tâm trong hệ sinh thái người dùng.

Từ ngân hàng số đến lifestyle: chiến lược nhất quán cho những trải nghiệm liền mạch

"Mục tiêu của TPBank không chỉ là cung cấp dịch vụ tài chính, mà là tích hợp tài chính vào dòng chảy trải nghiệm của người dùng. Khi mọi tương tác được tối ưu liền mạch, ngân hàng sẽ không còn là một điểm chạm riêng lẻ, mà trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày." – Tổng giám đốc Nguyễn Hưng, đại diện TPBank chia sẻ.

Chính sự liền mạch trong trải nghiệm là yếu tố giúp TPBank dễ dàng kết nối với những không gian tưởng như không liên quan, như các show âm nhạc. Tại Tinh Hà "Say Hi", nơi cảm xúc và sự kết nối được lan tỏa mạnh mẽ, một thương hiệu chỉ thực sự phù hợp khi nó không làm "lỡ nhịp" trải nghiệm, và TPBank đang từng bước làm được điều đó.

Việc liên tục lựa chọn vai trò tài trợ cao nhất cũng cho một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm xuyên suốt. Từ giao dịch hàng ngày đến các hoạt động giải trí, từ online đến offline, TPBank đang từng bước định hình một hình ảnh rõ nét hơn: một ngân hàng trẻ, linh hoạt và đồng hành cùng cách người trẻ sống, tiêu dùng và kết nối.