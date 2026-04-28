1 cuốc xe đặt trên cả Be, Grab và Green SM: App nào rẻ nhất?

“So kè” mã giảm giá rồi mới bấm đặt là thói quen của không ít người khi… “sống trên app”. Cảm giác cứ phải chọn được app nào rẻ nhất, lợi cho mình nhất mới yên tâm, dù có thể sau đó sẽ tip thêm cho tài xế vài chục nghìn - gấp nhiều lần số tiền được giảm, cũng không sao.

Hôm nay tôi sẽ thử so sánh Be, Grab và Green SM - 3 ứng dụng đặt xe ôm, taxi công nghệ gần như “có mặt” cùng lúc trong điện thoại của bất kỳ ai, để xem cùng 1 cuốc xe, cùng 1 điểm đón - trả, cùng 1 khung giờ, liệu có hay không sự chênh lệch trong mức giá cuối cùng.

Chuyến xe tôi đặt hôm nay có thông tin như sau: Điểm đón ở khu vực Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) - điểm đến ở khu vực Mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) . Thời gian đặt: 15h (khung giờ không phải giờ cao điểm).

Green SM: Áp được 1 mã giảm giá cho cả ô tô lẫn xe máy điện

Với cuốc xe này, nếu đặt trên Green SM, tôi chỉ áp được 1 mã giảm giá cho cả 2 hình thức là xe máy điện và ô tô điện. Cụ thể như sau.

Green Bike giảm được 8.000 đồng, giá sau cùng còn 20.000 đồng. Trong khi đó nếu chọn Green Bike Plus, mức giảm là 9.000 đồng, giá sau cùng là 24.000 đồng.

Còn với Green Car, dù vẫn chỉ áp được 1 mã giảm giá nhưng lựa chọn lại đa dạng hơn nhiều, từ xe mini tới cả VIP!

Lựa chọn tiết kiệm nhất là Green Mini với mức giá sau cùng 41.000 đồng - giảm được 4.000 đồng. Tiếp đến là Green Car với mức giá sau cùng 44.000 đồng - giảm được 4.000 đồng. Còn Green Premium thì “chốt” 50.000 đồng sau khi giảm 5.000 đồng. Cao hơn 1 chút là xe Limo 6 chỗ với giá 59.000 đồng - giảm được 6.000 đồng. Và cuối cùng là xe “VIP”, giá cũng “VIP” hơn hẳn các lựa chọn còn lại: 83.000 đồng sau khi đã được giảm 9.000 đồng.

BeBike áp được 2 mã giảm giá, BeCar lại chỉ được 1

Với cuốc xe ôm công nghệ đặt trên Be, tôi có thể áp được 2 mã giảm giá, số tiền “tiết kiệm” được là 4.000 đồng. Nếu chọn BeBike, giá sau cùng cho cuốc xe này là 25.000 đồng. Nếu chọn BeBike Plus (xe đời mới và tài xế chuyên nghiệp), giá sau cùng cho cuốc xe này là 28.000 đồng, đắt hơn 3.000 đồng. Cá nhân tôi cho là cũng “không đáng kể”.

Còn nếu “sang” hơn, đặt hẳn taxi (BeCar), thì vẫn cung đường đó - khung giờ đó: Chỉ áp được 1 mã giảm giá. Với BeCar 4 (4 chỗ), tôi tiết kiệm được 7.000 đồng, giá sau cùng là 38.000 đồng. Với BeCar Plus (xe rộng hơn, đẹp hơn, thoải mái hơn), tôi tiết kiệm được 8.000 đồng, giá sau cùng là 45.000 đồng.

GrabBike hay GrabCar cũng chỉ áp được 1 mã giảm giá

Vẫn là cuốc xe đón ở khu vực Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) - điểm đến ở khu vực Mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào lúc 15h, nếu đặt trên Grab thì đây là số tiền sau cùng tôi phải trả khi chỉ áp được 1 mã giảm giá.

Với GrabBike Phổ Thông: Giảm được 5.000 đồng, giá cuối cùng 24.000 đồng; còn với GrabBike Tiết Kiệm, mức giảm vẫn là 5.000 đồng, giá cuối cùng 22.000 đồng.

Còn nếu đặt GrabCar, tôi vẫn chỉ áp được 1 mã giảm giá. Tuy nhiên Grab lại có nhiều lựa chọn hơn Be với taxi công nghệ. Cụ thể: Car Phổ Thông (4 chỗ) giảm được 10.000 đồng, giá sau cùng là 41.000 đồng. Car Xe Điện (EV) giảm được 9.000 đồng, giá sau cùng 40.000 đồng. Còn Car Tiết Kiệm, mức giảm vẫn là 9.000 đồng nhưng giá cuối “êm” hơn - còn 38.000 đồng.

Tổng kết

Như vậy tổng kết lại, cùng 1 cuốc xe, mức giá cuối cùng trên Green SM, Be và Grab như sau.

Đáp án cho câu hỏi: "1 cuốc xe đặt trên 3 app, app nào rẻ nhất?" nay đã có câu trả lời

Với lựa chọn xe máy/xe máy điện:

- Green Bike hết 20.000 đồng, Green Bike Plus hết 24.000 đồng, BeBike hết 25.000 đồng, BeBike Plus hết 28.000 đồng

- GrabBike Phổ Thông hết 24.000 đồng, GrabBike Tiết kiệm hết 22.000 đồng

Với lựa chọn ô tô/ô tô điện:

- Green Mini hết 41.000 đồng, Green Car hết 44.000 đồng, Green Premium hết 50.000 đồng, Limo 6 chỗ hết 59.000 đồng, và xe “VIP” hết 83.000 đồng.

- BeCar hết 38.000 đồng, BeCar Plus hết 45.000 đồng

- GrabCar Phổ Thông hết 41.000 đồng, GrabCar Tiết Kiệm hết 38.000 đồng, GrabCar Xe Điện hết 40.000 đồng

Nếu sắp xếp theo mức giá từ rẻ đến đắt, thì kết luận sau cùng sẽ thế này.

- Với lựa chọn xe ôm công nghệ: Green Bike (20.000 đồng), GrabBike Tiết Kiệm (22.000 đồng), BeBike (25.000 đồng)

- Với lựa chọn taxi công nghệ: BeCar và GrabCar Tiết Kiệm (38.000 đồng), GrabCar Xe Điện (40.000 đồng), GrabCar Phổ Thông và Green Mini (41.000 đồng)