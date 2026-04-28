Tối 28/4, giá vàng giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận tối ngày 28/4 giảm hơn 2% xuống còn 4.585 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã giảm gần 0,6% trong phiên hôm qua (27/4) và giảm 2,5% trong tuần trước.

Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất hơn ba tuần, trong bối cảnh giá dầu tăng do các cuộc đàm phán Mỹ-Iran bị đình trệ, khi thị trường cân nhắc rủi ro lạm phát và lo ngại về lãi suất trước hàng loạt quyết định của ngân hàng trung ương.

Theo Reuters , một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới mới nhất của Iran về việc giải quyết cuộc chiến kéo dài hai tháng, làm giảm hy vọng về một giải pháp cho cuộc xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, gây lạm phát và khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Giá dầu Brent đã tăng lên trên 110 đô la một thùng, do tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa phần lớn.

"Sự sụt giảm giá vàng ngày hôm nay phản ánh diễn biến tăng của giá dầu do việc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt được tiến triển," nhà phân tích Carsten Menke của Julius Baer cho biết.

"Thị trường vàng dường như lo ngại hơn về nguy cơ chính sách tiền tệ thắt chặt do tác động của chiến tranh hơn là nguy cơ tăng trưởng toàn cầu chậm lại", ông Menke nói thêm.

Giá dầu thô tăng cao làm gia tăng áp lực lạm phát, làm tăng khả năng lãi suất tăng. Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản không sinh lời.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất nhưng ba trong số chín thành viên hội đồng quản trị đề xuất tăng chi phí vay, báo hiệu mối lo ngại của các nhà hoạch định chính sách về áp lực lạm phát từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Nhiều người cũng dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao các quyết định của các ngân hàng trung ương khác trong tuần này, bao gồm cả Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Canada.

Đồng đô la tăng giá, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng lên mức cao nhất trong ba tuần, gây thêm áp lực lên giá kim loại được định giá bằng đô la Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng chịu ngưỡng kháng cự mạnh tại mức cao nhất tháng 4 là 4.917 USD/ounce và có mức hỗ trợ quanh vùng giá 4.550 – 4.600 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng chốt phiên ngày 28/4, đồng loạt lao dốc so với cuối phiên trước, với mức giảm phổ biến từ 1,3 – 1,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm từ 1,3 – 1,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch vàng miếng ở cùng mức giá này, ghi nhận mức giảm tương tự.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhẹ so với các thương hiệu còn lại. PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải chào giá bán ra thấp hơn nhẹ ở mức 167,4 triệu đồng/lượng.