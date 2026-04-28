Giá vàng sẽ đi đâu về đâu?: 31 chuyên gia đồng loạt dự đoán con số cao nhất 14 năm khảo sát

Cuộc thăm dò chỉ ra rằng giá vàng dự kiến sẽ nới rộng đà tăng sau khi căng thẳng hạ nhiệt. Nhu cầu lớn từ các ngân hàng trung ương và sự bất ổn kinh tế được kỳ vọng sẽ là động lực thay cho những rủi ro lạm phát tăng và các chính sách tiền tệ cứng rắn.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 31 chuyên gia phân tích và nhà giao dịch trong ba tuần qua. Mức dự báo bình quân giá vàng năm 2026 được đưa ra là 4.916 USD/ounce. Đây là mức dự báo năm cao nhất trong các cuộc thăm dò của Reuters kể từ năm 2012 đến nay.

Con số này tăng đáng kể so với mức ước tính 4.746,50 USD được đưa ra cách đây ba tháng. Đáng chú ý là một năm trước, một cuộc thăm dò tương tự chỉ đưa ra mức dự báo trung bình năm 2026 là 3.000 USD.

Dự đoán bình quân giá vàng cả năm qua hàng quý của các nhà phân tích. Nguồn: Reuters

Sau đợt tăng giá kỷ lục đưa vàng chạm ngưỡng 5.595 USD/ounce vào cuối tháng 1, giá vàng đã giảm khoảng 11%. Nguyên nhân là do nhà đầu tư rút tiền mặt để đảm bảo tính thanh khoản sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích vào Iran hồi cuối tháng 2.

Chuyên gia Rhona O'Connell từ StoneX nhận định: “Nếu cuộc chiến kết thúc trong hòa bình, thị trường sẽ ghi nhận một đợt phục hồi mạnh mẽ và có những yếu tố thuận lợi tiềm ẩn hỗ trợ giá. Tuy nhiên, ngưỡng 5.500 USD trước đây là quá cao và điều này có khả năng sẽ lặp lại”.

Hiện nay vai trò phòng lạm phát của vàng đang bị thách thức bởi kỳ vọng về các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm ứng phó với giá năng lượng leo thang. Lãi suất cao thường tạo áp lực lên vàng - tài sản vốn không sinh lãi.

Dù vậy, chuyên gia Carsten Menke tại Julius Baer cho rằng đây không phải là một xu hướng kéo dài. Ông dự đoán nhu cầu đầu tư sẽ khởi sắc trở lại một khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ xuất hiện.

Các chuyên gia tin rằng những yếu tố hỗ trợ giá vàng sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2026. Các động lực chính bao gồm hoạt động việc các ngân hàng trung ương tích cực mua vàng và những lo ngại về tính độc lập của Fed.

Các ngân hàng trung ương tiếp tục là bên mua ròng đối với vàng (đơn vị: tấn).

Ngoài ra tình trạng nợ công của Mỹ ngày càng tăng và sự mất giá của các đồng tiền cũng củng cố vị thế tài sản trú ẩn an toàn của vàng.

Chuyên gia độc lập Ross Norman nhận định động lực sở hữu vàng của các ngân hàng trung ương hiện nay đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các sự kiện tại Trung Đông càng làm tăng thêm cảm giác dễ bị tổn thương với các tài sản định danh bằng đồng USD.

Đối với thị trường bạc, các chuyên gia đã hạ nhẹ dự báo giá bình quân năm 2026 xuống còn 78 USD/ounce thay vì mức 79,50 USD như trước đây. Giá bạc đã từng tăng kỷ lục 147% vào năm 2025 và chạm đỉnh lịch sử 121,64 USD vào cuối tháng 1, sau đó tụt về mức 75 USD.

Tổng nguồn cung (đường màu cam) và tổng nhu cầu (đường màu xanh) (đơn vị: triệu ounce) đối với bạc. Nguồn: Reuters

Thị trường bạc hiện vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung công nghiệp dù nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời có dấu hiệu chậm lại. Mức giá 80 USD được xem là mức đỉnh bền vững và hợp lý cho kim loại này trong thời gian tới.

Theo Reuters