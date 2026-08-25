Tủ đồ mùa hè của phụ nữ thanh lịch không thể thiếu 5 kiểu quần mang tinh thần old money

Phong cách old money khi bước vào đời sống thường ngày không nhất thiết phải gắn với những món đồ đắt đỏ.

Điều tạo nên vẻ ngoài sang trọng đôi khi chỉ là cảm giác thoải mái vừa đủ, phom dáng chỉn chu và chất liệu có bề mặt tự nhiên. Một chiếc quần tốt không cần quá nhiều chi tiết, nhưng phải giúp người mặc tự tin từ lúc đi làm, dạo phố cho đến những chuyến nghỉ ngắn ngày.

Trong mùa nóng, các chất liệu như linen, tencel hay gai thường được yêu thích nhờ khả năng thoáng khí, nhẹ và có độ rủ mềm mại. Những nếp nhăn rất riêng của vải tự nhiên cũng không phải khuyết điểm. Ngược lại, chúng tạo nên vẻ phóng khoáng, thư thái và đúng tinh thần "đẹp mà không cần cố gắng".

Quần short linen trắng và sơ mi sọc xanh trắng

Quần short linen trắng dáng lửng, cạp cao và ống chữ A là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ vẻ lịch sự. Khi kết hợp cùng sơ mi sọc xanh trắng bằng cotton hoặc linen pha, tổng thể vừa có nét cổ điển, vừa mang không khí nghỉ dưỡng nhẹ nhàng.

Điểm thú vị của công thức này nằm ở sự cân bằng giữa kết cấu đứng phom của quần âu và vẻ mềm mại, thoáng mát của linen. Màu trắng dưới ánh nắng còn làm nổi bật những đường vân tự nhiên của vải, khiến bộ trang phục trông tinh tế mà không quá kiểu cách.

Hãy xắn nhẹ tay áo, mở hai cúc cổ và hoàn thiện bằng sandal da nâu, túi cói cùng dây chuyền vàng mảnh. Cách phối này phù hợp để đi làm vào thứ Sáu, ăn trưa cuối tuần hoặc ghé một triển lãm nghệ thuật.

Quần Bermuda màu kaki và áo ba lỗ trắng

Quần Bermuda linen dài trên đầu gối khoảng 2–3 cm mang theo nét lịch lãm vốn có của trang phục nam giới cổ điển. Khi đi cùng áo ba lỗ trắng gân nổi và giày vải, món đồ này trở nên trẻ trung, gần gũi hơn nhưng không mất đi vẻ chỉn chu.

Màu kaki trung tính giúp người mặc dễ dàng phối lại với nhiều kiểu áo khác nhau. Những nếp nhăn nhẹ trên bề mặt linen càng làm rõ tinh thần tự nhiên, không phô trương. Phom quần rộng vừa phải cũng tạo cảm giác thông thoáng, không bám chân khi di chuyển trong thời tiết nóng.

Một chiếc thắt lưng da nâu mảnh, túi tote vải và dây chuyền mặt đồng xu màu bạc sẽ là những điểm nhấn vừa đủ. Đây là bộ đồ thích hợp cho phiên chợ cuối tuần, chuyến đi ngắn hoặc buổi tản bộ trong công viên.

Quần ống rộng tencel pha linen và áo hai dây lụa

Nếu cần một thiết kế có thể đi từ văn phòng đến bàn tiệc nghỉ dưỡng, quần ống rộng tencel pha linen là gợi ý đáng cân nhắc. Linen mang lại sự thông thoáng và cảm giác tự nhiên, trong khi tencel bổ sung độ mềm, mượt và rủ đẹp.

Chiếc quần lý tưởng nên chuyển động nhẹ theo từng bước chân nhưng vẫn có "xương", tránh cảm giác mềm nhũn hoặc thiếu phom. Phối quần cùng áo hai dây lụa trắng và sandal quai mảnh màu be sẽ tạo nên một tổng thể thanh thoát, nữ tính.

Bạn có thể thêm vòng cổ ngọc trai dáng dài, ví cầm tay đan lát và vài chiếc vòng tay vàng mảnh. Công thức này phù hợp cho ngày làm việc cuối tuần, bữa tối trong kỳ nghỉ hay một buổi đi dạo bên biển.

Quần ống đứng từ vải gai pha và sơ mi đồng màu

Quần ống đứng bằng vải gai pha tencel ghi điểm nhờ bề mặt mộc mạc, nhẹ và thông thoáng. So với linen truyền thống, chất liệu gai thường có độ đứng và cảm giác khô ráo hơn, phù hợp với người phải di chuyển nhiều trong ngày.

Hãy kết hợp quần với sơ mi linen đồng màu, mặc mở bên ngoài áo ba lỗ trắng. Kiểu phối nhiều lớp nhưng cùng bảng màu giúp vóc dáng trông cao, gọn và sang hơn. Giày vải, túi tote cùng đồng hồ bạc sẽ giữ cho tổng thể hiện đại, thực tế. Bộ đồ này có thể theo bạn đi làm, công tác hoặc khám phá thành phố cả ngày.

Quần linen trắng và áo polo dệt kim xanh hải quân

Trắng và xanh hải quân là cặp màu kinh điển của phong cách old money. Quần linen trắng ống đứng tạo nền sáng, trong khi áo polo dệt kim xanh đậm mang đến chiều sâu và nét thanh lịch kín đáo.

Một chiếc thắt lưng da nâu, giày loafer cùng màu, túi tote vải và đồng hồ bạc là đủ để hoàn thiện diện mạo. Quần linen có thể xuất hiện vài nếp nhăn sau khi ngồi lâu, nhưng đó chính là dấu vết của một chất liệu biết "thở" và cũng là vẻ đẹp tự nhiên không thể sao chép hoàn toàn bằng vải tổng hợp.

Mùa hè này, thay vì mua thật nhiều, hãy chọn một chiếc quần có chất liệu dễ chịu, phom dáng bền vững và khả năng ứng dụng cao. Đôi khi, chỉ một thiết kế đúng đã đủ nâng đỡ vẻ chỉn chu cho cả những ngày đi làm lẫn kỳ nghỉ.

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