Sữa yến mạch: Lựa chọn dinh dưỡng từ thực vật cho cuộc sống hiện đại

Giữa vũ trụ đồ uống healthy, sữa yến mạch trở thành lựa chọn hàng đầu của giới trẻ nhờ hương vị thơm ngon và nguồn dinh dưỡng lành mạnh từ thiên nhiên.

Bắt đúng "tần số" sống lành mạnh của giới trẻ

Dù bận rộn đến đâu, giới trẻ ngày nay vẫn biết cách chăm chút bản thân bằng lối sống lành mạnh, như tham gia các hoạt động thể thao và xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng và tốt cho sức khỏe.

Trong đó, với chế độ ăn lành mạnh, họ hướng đến những lựa chọn có nguồn gốc thực vật nhưng mong muốn thực đơn mỗi ngày thật phong phú, thơm ngon để vừa tốt cho sức khỏe vừa thỏa mãn vị giác. Đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng đó, sữa yến mạch nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu. Thức uống này chinh phục người dùng nhờ hương vị tự nhiên đặc trưng, vị ngậy nhẹ cùng độ ngọt dịu tự nhiên.

Ngoài ra, loại sữa này còn thừa hưởng trọn vẹn nguồn dinh dưỡng quý giá từ yến mạch - loại hạt được ví như "nữ hoàng của các loại ngũ cốc" nhờ dồi dào protein, vitamin cùng các khoáng chất tốt cho sức khỏe như Mangan, Magie, Phốt pho, Đồng, Vitamin B1 và Omega-6.

Bởi thế mà trong vô vàn lựa chọn, bộ sản phẩm Sữa Yến Mạch TH true OAT lại dễ dàng trở thành cái tên quen thuộc trong menu hằng ngày của giới trẻ. Không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng lành mạnh từ thiên nhiên, TH true OAT còn mang đến những lựa chọn đa dạng cho người dùng với ba hương vị cực cuốn: Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên Creamy, Sữa Yến Mạch Sô Cô La, Sữa Yến Mạch Hương Dừa Tự Nhiên.

Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy - Lựa chọn dinh dưỡng cho lối sống healthy

Ngay từ khi ra mắt, Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy đã nhanh chóng chinh phục người dùng nhờ dòng sữa sánh ngậy cùng vị ngọt thanh tự nhiên từ yến mạch, mang lại cảm giác tròn vị, ngon miệng khi thưởng thức.

Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn nguồn dưỡng chất tự nhiên từ yến mạch, Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy được bổ sung chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa, canxi góp phần giúp xương chắc khỏe. Bên cạnh đó là hàm lượng Omega-6 (một chất béo không bão hòa thiết yếu) giúp giảm mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp và đặc biệt có lợi cho tim mạch.

Bên cạnh lợi ích sức khỏe, Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy ghi điểm nhờ vị ngon sánh ngậy cùng độ ngọt thanh tự nhiên từ yến mạch cao cấp nhập khẩu. Sở hữu hương vị ngậy nhẹ đặc trưng, sản phẩm phù hợp để thưởng thức trong nhiều thời điểm trong ngày, từ bữa sáng nhanh gọn đến các bữa phụ tiện lợi.

Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy giữ trọn nguồn dinh dưỡng lành mạnh từ thiên nhiên với cam kết "3 Không": không chất bảo quản, không chất tạo màu tổng hợp và không hương liệu tổng hợp. Hương vị thơm ngậy creamy của sản phẩm được hình thành từ sự kết hợp giữa nguyên liệu tự nhiên và công nghệ chế biến hiện đại; hoàn toàn không sử dụng chất làm dày hay thành phần tổng hợp.

Nhờ dung tích 180ml nhỏ gọn, Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy dễ dàng được mang theo bất cứ đâu và linh hoạt, phù hợp cho nhiều nhu cầu hàng ngày - từ dùng trực tiếp đến sáng tạo các món uống yêu thích.

Với hương vị hấp dẫn cùng giá trị dinh dưỡng hoàn toàn từ thiên nhiên, Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy chính là loại sữa thực vật "chân ái" dành cho những tín đồ healthy.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa TH

Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An