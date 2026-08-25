5 món skincare mới ra mắt đang được săn lùng nhất hiện tại, có 1 món "made in Vietnam" đáng chú ý

Đây là 5 món dưỡng da đang rất được các tín đồ làm đẹp chú ý.

Thị trường làm đẹp chưa bao giờ hạ nhiệt với sự xuất hiện liên tục của các dòng sản phẩm nâng cấp công nghệ và cải tiến bảng thành phần. Nếu bạn đang tìm kiếm những giải pháp mới để nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, mượt mà và kiểm soát dầu mụn hiệu quả, hãy cùng điểm qua 5 món skincare vừa ra mắt đang thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng làm đẹp dưới đây.

1. Sữa Chống Nắng Vô Cơ Sen Hậu Giang - Tone Up Pink Cocoon

Tiếp nối thành công của các dòng sản phẩm khai thác nguyên liệu bản địa, Cocoon mang đến phiên bản sữa chống nắng vô cơ (vật lý) nâng tông hồng dịu nhẹ chiết xuất từ sen Hậu Giang. Sản phẩm sở hữu màng lọc chống nắng thuần vật lý an toàn cho cả làn da nhạy cảm nhất, giúp bảo vệ da tối ưu trước tác hại của tia UVA và UVB. Điểm cộng lớn của dòng sữa chống nắng này là khả năng hiệu chỉnh sắc tố da, che phủ nhẹ nhàng khuyết điểm và mang lại hiệu ứng nâng tông hồng rạng rỡ, tự nhiên mà không gây vệt trắng hay bết dính. Ngoài ra, chiết xuất sen Hậu Giang giàu chất chống oxy hóa còn hỗ trợ làm dịu da và bảo vệ hàng rào tự nhiên dưới tác động của môi trường.

Nơi mua: Cocoon

2. INNISFREE Panthenol Gel Cream

INNISFREE tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc chăm sóc da dịu nhẹ với dòng kem dưỡng dạng gel chứa hàm lượng Panthenol (Vitamin B5) dồi dào. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho những làn da mệt mỏi, mỏng mỏng hoặc đang gặp tổn thương do môi trường. Kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh tức thì vào da mà không gây cảm giác nhờn rít hay bí bách. Sự kết hợp giữa Panthenol và các thành phần cấp ẩm chuyên sâu giúp làm dịu nhanh chóng các vùng da mẩn đỏ, củng cố hàng rào bảo vệ da chắc khỏe và duy trì độ ẩm mịn suốt cả ngày dài.

Nơi mua: INNISFREE

3. Bioderma Sébium Gel Moussant Actif

Dành riêng cho những làn da dầu, hỗn hợp và da đang gặp vấn đề về mụn, Bioderma chính thức trình làng phiên bản gel rửa mặt cải tiến nâng cao Sébium Gel Moussant Actif. Khác với các dòng rửa mặt thông thường, sản phẩm sở hữu sự kết hợp giữa AHA (Glycolic Acid) và BHA (Salicylic Acid) giúp làm sạch sâu tận lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết và bã nhờn tích tụ. Sự can thiệp này hỗ trợ gom khô nhân mụn, giảm thiểu vi khuẩn gây mụn mà vẫn đảm bảo sự cân bằng độ pH tự nhiên cho da, không gây cảm giác khô căng hay rát da sau khi sử dụng.

Nơi mua: Bioderma

4. La Roche-Posay Effaclar Supra Molecular

La Roche-Posay tiếp tục ghi dấu ấn trong phân khúc dược mỹ phẩm chuyên sâu cho da mụn với dòng kem dưỡng Effaclar Supra Molecular. Áp dụng công nghệ phân tử hiện đại, sản phẩm tập trung giải quyết triệt để hai vấn đề nan giải của làn da dầu: kiểm soát sự tiết bã nhờn quá mức và cải thiện kích thước lỗ chân lông. Bảng thành phần tinh gọn nhưng hiệu quả giúp làm thoáng mịn bề mặt da, ngăn ngừa sự hình thành của mụn đầu đen và mụn ẩn. Đây là trợ thủ đắc lực cho những ai mong muốn sở hữu làn da mịn màng, rạng rỡ mà không lo bóng dầu.

5. Laneige Shine Control Weightless Moisturizer

Đại diện đến từ Hàn Quốc - Laneige mang đến giải pháp cấp ẩm hoàn hảo cho mùa hè hoặc những làn da dầu khó tính với dòng kem dưỡng Shine Control Weightless Moisturizer. Đúng như tên gọi "weightless", sản phẩm sở hữu chất kem nhẹ như không khí, tan nhanh vào da ngay khi thoa. Công nghệ kiểm soát dầu thừa thông minh giúp kiềm dầu hiệu quả suốt nhiều giờ liền, đồng thời cung cấp độ ẩm vừa đủ để da luôn mềm mại mà không bị đổ dầu ngược. Sản phẩm rất thích hợp để làm lớp lót dưỡng ẩm trước khi trang điểm, giúp giữ lớp nền bền màu và không bị xuống tông.

Nơi mua: Laneige

Sự xuất hiện của 5 món skincare mới ra mắt trên đây không chỉ mang đến nhiều lựa chọn phong phú mà còn giải quyết chính xác từng vấn đề da cụ thể. Tùy thuộc vào tình trạng và nhu cầu của làn da, hãy chọn cho mình một "tân binh" phù hợp để nâng cấp chu trình dưỡng da hằng ngày thêm hiệu quả!