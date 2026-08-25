11 sản phẩm sữa và đồ uống TH đạt trung hòa carbon

11 sản phẩm sữa và đồ uống của Tập đoàn TH được tổ chức kiểm định quốc tế Control Union xác nhận đạt trạng thái trung hòa carbon với nguyên tắc giảm phát thải trước, bù trừ sau.

Các sản phẩm đạt trung hòa carbon của TH gồm 7 sản phẩm dòng Sữa hạt TH True Nut, 3 thuộc dòng Sữa yến mạch TH True Oat và một sản phẩm TH True Milk TopKid Organic - Sữa tươi tiệt trùng hương kem vanilla tự nhiên 180ml. Tổ chức kiểm định quốc tế Control Union xác nhận các sản phẩm này đạt trạng thái trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023, với nguyên tắc giảm phát thải trước, bù trừ sau.

Các sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true MILK, do Công ty cổ phần Sữa TH vận hành. Đây là một trong hai đơn vị thành viên của Tập đoàn TH đã đạt trung hòa carbon từ năm 2023 và 2024, cam kết duy trì trung hòa carbon trong các năm tiếp theo, mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (đơn vị còn lại là Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên).

Sản phẩm Sữa hạt TH true NUT đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn ISO 14068.

Đại diện TH cho biết chứng nhận trung hòa carbon cho 11 sản phẩm được cấp vào tháng 2 năm nay, dựa trên kỳ báo cáo từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024 và cam kết trong kỳ báo cáo tiếp theo.

Phạm vi đánh giá của báo cáo là từ nguyên liệu đầu vào đến khi sản phẩm rời khỏi cổng nhà máy (cradle-to-gate), gồm các nguồn phát thải quan trọng trong chuỗi giá trị như nguyên vật liệu, hoạt động trang trại, sản xuất, bao bì, vận chuyển nguyên liệu, năng lượng sử dụng tại nhà máy và các yếu tố liên quan trước khi sản phẩm ra khỏi nhà máy.

TH true MILK TOPKID Organic - Sữa tươi tiệt trùng hương kem vanilla tự nhiên 180ml – dòng sản phẩm sản xuất từ sữa tươi hữu cơ cũng đạt chứng nhận trung hòa carbon.

Chứng nhận quốc tế về trung hòa carbon cho 11 sản phẩm là kết quả của việc đưa các chuẩn mực quốc tế về minh bạch dấu chân carbon vào chuỗi giá trị sản xuất. Trên cơ sở kết quả tính toán dấu chân carbon sản phẩm, Công ty Cổ phần Sữa TH thực hiện các biện pháp giảm phát thải trong sản xuất, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, cải thiện hiệu quả vận hành và từng bước quản lý phát thải trong chuỗi cung ứng.

Cụ thể, tại các trang trại và nhà máy, TH triển khai đồng bộ các giải pháp giảm phát thải, gồm giảm phát thải metan trong chăn nuôi, xử lý chất thải, mở rộng sử dụng điện mặt trời, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018, chuyển đổi sang phương tiện điện, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và tăng diện tích cây xanh. Đồng thời, TH thúc đẩy giảm phát thải trên toàn chuỗi cung ứng thông qua ưu tiên nguyên liệu địa phương và hợp tác với các nhà cung cấp phát thải thấp. Thông qua những nỗ lực xanh hóa toàn diện từ sản xuất đến chuỗi cung ứng, Tập đoàn TH mong muốn lan tỏa thông điệp về tiêu dùng có trách nhiệm cũng như góp phần nuôi dưỡng ý thức phát triển bền vững cho thế hệ tương lai, trong bối cảnh người tiêu dùng không chỉ quan tâm tới yếu tố ngon, sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe, mà còn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm được sản xuất từ quy trình có trách nhiệm đối với môi trường.

Các tấm lấy sáng nhằm tiết kiệm điện tại Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH true MILK, một trong những sáng kiến giảm phát thải.

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn TH cho biết 11 sản phẩm đạt trung hòa carbon đều là các dòng đặc thù của TH, có thể phân tích vòng đời sản phẩm, giúp đánh giá các lộ trình giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới Net Zero.

Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm này đại diện cho xu hướng tiêu dùng lành mạnh hơn đang ngày càng được quan tâm, từ dinh dưỡng cân bằng kết hợp với các loại hạt, đồ uống từ yến mạch phù hợp với lối sống xanh, đến các sản phẩm dinh dưỡng có nguồn gốc hữu cơ, hoàn toàn tự nhiên dành cho trẻ em.

"Với các sản phẩm đạt chứng nhận trung hòa carbon, chúng tôi hướng tới lan tỏa tiêu dùng có trách nhiệm, đặc biệt tới nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về phát triển bền vững", bà Thủy nói thêm.

Việc TH công bố chứng nhận trung hòa carbon cấp độ sản phẩm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy doanh nghiệp đo lường, minh bạch và giảm phát thải khí nhà kính.

Từ đầu năm 2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) triển khai thí điểm Chương trình dán nhãn carbon tự nguyện, nhằm khuyến khích doanh nghiệp công bố dấu chân carbon của sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

TH đã triển khai đánh giá dấu chân carbon và thực hiện trung hòa carbon sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 14068-1:2023, được tổ chức chứng nhận quốc tế xác nhận.

Chăn nuôi bò sữa hữu cơ tại trang trại TH. Sữa hữu cơ là nguyên liệu cho sản phẩm TH True Milk TopKid Organic - một trong các sản phẩm đạt trung hòa carbon.

Theo doanh nghiệp, đây là bước tiếp nối triết lý "Trân quý mẹ thiên nhiên" và định hướng xây dựng chuỗi giá trị xanh, từ mô hình sản xuất khép kín từ đồng cỏ tới ly sữa đến quản lý chất lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên và giảm phát thải trong chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo TH cho biết doanh nghiệp sẽ duy trì hệ thống đo lường, quản lý và giảm phát thải theo chu kỳ, đồng thời mở rộng các giải pháp tại nhà máy, trang trại và chuỗi cung ứng, tiếp tục hướng tới công bố sản phẩm đạt trung hòa carbon. Tập đoàn cũng sẽ nỗ lực kiểm soát các nguồn phát thải gián tiếp từ nguyên liệu đầu vào, bao bì và vận chuyển, qua đó từng bước đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.