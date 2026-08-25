Biệt thự triệu đô của Cao Thái Sơn, thứ quý giá nhất không nằm trong nhà

Không gian biệt thự của nam ca sĩ gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, góc nào cũng đẹp đẳng cấp.

Cao Thái Sơn sinh năm 1985, là một trong những nam ca sĩ quen thuộc của làng nhạc trẻ Việt Nam, được nhiều người biết đến với danh xưng "hoàng tử ballad". Anh bắt đầu con đường ca hát từ năm 17 tuổi và được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Không chỉ ca hát, Cao Thái Sơn còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và kinh doanh, từng bước tích lũy cho mình khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm làm nghề. Nổi bật trong đó là căn biệt thự triệu đô tại TP.HCM, nơi nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết để xây dựng không gian sống theo sở thích riêng. Mới đây, Cao Thái Sơn khiến dân tình chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh khoe cơ ngơi của mình. Nếu căn biệt thự gây ấn tượng bởi sự bề thế thì khu sân vườn mới là "báu vật" được nam ca sĩ chăm chút nhất. Từ cây cảnh, thảm cỏ, lối đi đến từng góc nhỏ đều được anh đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên một khoảng xanh đẹp mắt, thư thái và đậm chất riêng.

Cơ ngơi được nam ca sĩ mua từ năm 2018, đến nay đã 8 năm và không gian sân vườn cũng dần được hoàn thiện, chăm chút chỉn chu hơn. Cao Thái Sơn lựa chọn phong cách Nhật Bản cho khu vực sân vườn, tạo cảm giác thanh tịnh, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn sang trọng. Căn biệt thự của anh rộng hơn 300m², gồm 5 phòng ngủ, kiến trúc mang phong cách hiện đại trong khi phần nội thất có thêm một chút hơi hướng tân cổ điển. Đặc biệt, lợi thế đắt giá nhất của căn nhà nằm ở vị trí ven sông, sở hữu tầm nhìn rộng thoáng và ngập tràn gió trời. Đứng ở nhiều vị trí trong nhà đều có thể phóng tầm mắt ra mặt sông, tận hưởng khung cảnh thoáng đãng và đẹp mắt.

Cao Thái Sơn đăng tải bộ ảnh mới, cập nhật không gian sống triệu đô sau khi hoàn thiện khu vực sân vườn

Bên ngoài biệt thự được Cao Thái Sơn phủ kín những chùm hoa giấy tuyệt đẹp, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian

Cơ ngơi của Cao Thái Sơn đẹp như một khu nghỉ dưỡng, từng chi tiết đều được chăm chút và đầu tư kỹ lưỡng

Anh chia sẻ phải mất nhiều năm để biến một khoảng sân trống thành khu vườn xanh mát

Một trong những điểm đắt giá nhất trong cơ ngơi chính là view nhìn ra sông cực đẹp và thoáng đãng

Không gian sân vườn đầy tâm huyết của Cao Thái Sơn

Khu vườn trong biệt thự triệu đô là không gian được Cao Thái Sơn dành nhiều tâm huyết, hoàn thiện và thay đổi qua nhiều năm để phù hợp với sở thích ở từng giai đoạn. Sau nhiều lần chỉnh sửa, nam ca sĩ hiện lựa chọn phong cách Nhật Bản làm chủ đạo, vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên. Anh đầu tư nhiều loại cây cảnh có giá trị để tạo điểm nhấn, nổi bật nhất là cây tùng Nhật được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành một trong những điểm hút mắt của khu vườn.

Đáng chú ý, có những gốc cây lớn được đưa về khuôn viên nhà và cần tới hơn 10 người cùng khiêng mới có thể di chuyển, sắp đặt đúng vị trí. Không chỉ có cây cảnh, khu vườn còn được phủ xanh bởi nhiều loại cây quen thuộc như hoa giấy, xoài, dừa, hồng, bàng Nha Trang hay hoa sứ. Cao Thái Sơn cũng dành riêng một khoảng nhỏ để trồng rau lang, rau muống và các loại rau thơm, tạo nên một góc vườn vừa đẹp mắt vừa có thể tận dụng cho những bữa cơm gia đình.

Cao Thái Sơn check-in trong không gian sân vườn đầy tâm huyết

Sân vườn nổi bật với cây tùng Nhật, cây hoa giấy cổ

Từng tảng đá, lối đi, thảm cỏ xanh mướt cho đến vị trí đặt cây đều được sắp đặt kỹ lưỡng, tạo nên một tổng thể hài hòa, đẹp mắt

Cao Thái Sơn dành nhiều không gian để trồng cây xanh và các loại rau gia vị như nha đam, bạc hà, rau thơm... Mỗi loại được bố trí trong những chậu riêng hoặc một khu vực riêng để cây có đủ không gian phát triển, vừa thuận tiện cho sinh hoạt vừa góp thêm màu xanh cho ngôi nhà. Những mảng xanh xuất hiện ở nhiều góc, từ sân vườn đến ban công, khiến không gian sống trở nên sinh động và gần gũi với thiên nhiên hơn. Các chậu cây nhỏ thường được anh đặt tại ban công, phóng tầm mắt nhìn xuống có thể thu trọn cảnh quan khu vườn xanh mát cùng tầm view hướng sông thoáng đãng, tạo cảm giác thư thái và yên bình.

Ảnh: Facebook Cao Thái Sơn