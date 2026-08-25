Trong tháng 7 âm lịch, có 1 việc mà mẹ tuyệt đối đừng bao giờ làm

Vì sao phơi quần áo đêm trong tháng 7 Âm là "đại kỵ" với nhà có con nhỏ?

Tháng 7 Âm lịch theo quan niệm dân gian là thời điểm âm khí vượng, thời tiết cũng chuyển sang giai đoạn mưa dầm, độ ẩm cao. Việc duy trì thói quen giặt và phơi đồ đêm cho con nhỏ trong thời điểm này tưởng tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm đến tâm lý và sức khỏe của trẻ.

Mới đây, trên mạng xã hội, rất nhiều người chia sẻ câu chuyện của chị Thanh H. (sống tại Hà Nội) vừa trải qua một đêm hú vía. Do công việc bận rộn, chị thường đợi con ngủ rồi mới giặt đồ và phơi ngoài ban công. Tối đó, chị phơi một chiếc đầm màu sáng dáng dài ngay cạnh bộ quần áo của con.

Đến 2 giờ sáng, em bé bỗng tỉnh giấc khóc ngằn ngặt, gương mặt hoảng sợ tột độ. Khi bế con qua khu vực cửa sổ dỗ dành, chị H. mới rùng mình: Chiếc váy trắng phơi ngoài ban công gặp gió đêm phồng lên, đung đưa tạo thành một bóng đen kỳ quái trong đêm tối.

Nhiều ngày sau, em bé liên tục bỏ ăn, sốt hâm hấp và cứ chỉ tay ra hướng cửa sổ khóc nấc lên. Đi khám bác sĩ không phát hiện bệnh lý thực thể, tâm lý em bé phải mất cả tuần mới dần ổn định.

Vì sao phơi quần áo đêm trong tháng 7 Âm là "đại kỵ" với nhà có con nhỏ?

Xét dưới góc nhìn khoa học, tâm lý và y khoa, thói quen phơi đồ đêm, đặc biệt là vào thời điểm thời tiết tháng 7 Âm lịch mang lại nhiều tác hại khôn lường:

Trẻ dễ bị "ảo giác thị giác", tổn thương tâm lý: Tháng 7 Âm lịch thời tiết thường u ám, ban đêm thiếu ánh sáng. Quần áo người lớn dáng dài hoặc đồ sáng màu đung đưa trong gió đêm rất dễ tạo ra các bóng râm kỳ dị. Hệ thần kinh của trẻ nhỏ còn yếu, khi vô tình nhìn thấy sẽ bị hoảng sợ, giật mình khóc thét và ám ảnh tâm lý kéo dài.

Tích tụ "âm khí" ẩm mốc, vi khuẩn sinh sôi: Tháng 7 Âm lịch cũng là thời điểm mưa ngâu, độ ẩm không khí tăng rất cao về đêm. Quần áo phơi không có nắng mặt trời sẽ tích tụ hơi ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Làn da trẻ nhỏ vô cùng nhạy cảm, mặc phải đồ ẩm mốc dễ bị viêm da, dị ứng và mắc các bệnh đường hô hấp.

Côn trùng độc hại bám vào vải vóc: Ban đêm là lúc các loại côn trùng như kiến ba khoang, thiêu thân hoạt động mạnh. Chúng dễ bị thu hút bởi mùi xà phòng thơm và bám vào quần áo phơi ngoài trời. Độc tố từ côn trùng dính trên vải có thể khiến da trẻ bị bỏng rộp, sưng tấy nguy hiểm.

3 việc mẹ cần làm ngay để bảo vệ con

Để tránh những sự cố đáng tiếc cho trẻ nhỏ trong thời điểm này, các gia đình cần lưu ý:

Tuyệt đối không phơi đồ qua đêm: Nên chủ động giặt và thu dọn toàn bộ quần áo trước 17h - 18h chiều. Tận dụng ánh nắng mặt trời ban ngày để tia UV tiêu diệt vi khuẩn tự nhiên.

Kéo kín rèm cửa ban đêm: Nếu bắt buộc phải phơi đồ muộn do không gian chung cư chật hẹp, hãy kéo kín rèm che khu vực ban công/cửa sổ để tránh để trẻ nhìn thấy các bóng quần áo đung đưa gây sợ hãi.

Sấy hoặc là (ủi) lại quần áo nếu trót phơi đêm: Trong trường hợp lỡ quên quần áo ngoài trời qua đêm, mẹ tuyệt đối không cho bé mặc ngay. Hãy sấy nhiệt độ cao hoặc là qua để làm khô triệt để độ ẩm và diệt sạch vi khuẩn.