Từ cô đồng “đúng nhận sai cãi” đến vòng lao lý: Dòng tiền dồn dập đổ về tài khoản Trương Thị Hương là từ đâu?

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, sáng 21/8, Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị Hương (SN 1986, trú phường Hiến Thành, Kinh Môn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Trương Thị Hương được biết đến với danh xưng “cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi”.

"Cô đồng" nổi tiếng với câu "đúng nhận, sai cãi"

Liên quan đến bị cáo Trương Thị Hương, báo Dân Trí cũng đã thông tin, “cô đồng” Trương Hương thời gian trước bỗng nổi danh như cồn với các buổi Livestream xem bói bổ cau cho khách và một câu nói ấn tượng thao túng tâm lý 'Đúng nhận, sai cãi'.

Về lý lịch của 'Cô đồng' này, Chủ tịch phường Hiến Thành cho biết, cô này trước lấy chồng ở Thái Bình, sau đó vợ chồng bỏ nhau. Hương lại lấy chồng ở Hưng Yên, nghe nói cũng đã bỏ. Phường không nắm được việc này vì ly hôn giờ đi thẳng ra tòa.

"Cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi” Trương Thị Hương

Hương là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em. Vài năm trở lại đây, gia đình chuyển vào tỉnh Đắk Lắk sinh sống nên căn nhà không có ai ở, Hương lấy chồng ở Hưng Yên và thỉnh thoảng trở về trông coi căn nhà của bố mẹ.

Trước đây, Trương Thị Hương đi bán giò, chả phụ giúp bố mẹ. Thỉnh thoảng, người này có trở về căn nhà của bố mẹ ở phường Hiến Thành để sinh sống. Bên trong căn nhà, Hương có lập một điện thờ và thực hiện các hoạt động hầu đồng. Người dân ở đây cho biết, người phụ nữ này làm nghề hầu đồng và xem bói được khoảng 2 năm, nhưng chỉ thực sự nổi tiếng sau đó thông qua những đoạn video clip được chia sẻ trên MXH.

Vướng vòng lao lý

Trao đổi với báo Dân trí, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cho biết đơn vị này đã có quyết định phân công xử lý những thông tin báo cáo vi phạm của bị can Trương Thị Hương từ 22/2/2023.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ việc, Công an thị xã Kinh Môn gặp cản trở ngại về phía đối tượng bị tố cáo và người làm đơn tố cáo. Theo công an, khi được hỏi, Hương không chịu nói gì hoặc kiên quyết nói: "Không biết gì, không nhớ gì". Về phía những người tố cáo cô đồng Hương, do ngại bị dư luận chê cười là u mê dại dột nên chấp nhận mất tiền và không muốn hợp tác với cơ quan điều tra.

Sau 3 tháng điều tra, đến tháng 5 năm nay, chính quyền Hải Dương đã họp 3 bên, 2 cấp gồm công an, viện kiểm sát và tòa án giữa thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương để trao đổi, xin ý kiến về vụ việc này.

Đến ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự. Ngày 4/8, cơ quan này ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương.

Bị can Hương tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Hải Dương)

Liên quan đến vụ việc, Vietnamnet cũng đăng tải, theo cáo trạng, ngày 19/2/2022, tại nhà riêng ở phường Hiến Thành, Trương Thị Hương đã lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh P.S.T. (34 tuổi, trú phường Hiệp An, Kinh Môn) để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói và chiếm đoạt tiền.

Hương xem bói cho anh T. và đưa ra thông tin gian dối nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh T. sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Vợ chồng anh T. tin lời Hương nói nên chuyển khoản cho Hương 62,5 triệu đồng.

Ngày 6/12/2022, Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín vợ chồng anh T.T.X. (34 tuổi, trú phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng). Hương xem bói cho anh X. và đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh tin tưởng là nhà anh X. bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn... Để giải hạn thì phải đưa Hương số tiền 180 triệu đồng để Hương làm lễ cúng giải hạn và gia đình anh X. sẽ bán được nhà trong tháng 12/2022.

Vợ chồng anh X. tin là thật nên đã đưa cho Hương số tiền 180 triệu đồng. Sau khi làm lễ xong, vợ chồng anh X. chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Ngày 12/2/2023, anh X. có đơn tố giác hành vi của Hương đến Công an thị xã Kinh Môn.

Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh T. và vợ chồng anh X. là 242,5 triệu đồng.

Dòng tiền dồn dập đổ về tài khoản cô đồng

Cũng theo Vietnamnet, cuối phiên xét xử sáng 21/8, HĐXX Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án.

Theo nội dung quyết định trả hồ sơ, với việc hành nghề trên, bị cáo Hương còn xem bói, làm lễ cho nhiều người. Trong đó, nhiều người đã chuyển tiền cho Hương qua tài khoản mang tên Hương tại ngân hàng MBbank. Từ 1/7/2022 đến 31/10/2022, số tiền phát sinh trong tài khoản này lên đến hơn 800 triệu đồng. Riêng các giao dịch có nội dung xem bói, làm lễ có tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Từ ngày 1/12/2022 đến 31/12/2022, tài khoản tiếp tục có phát sinh số tiền hơn 700 triệu đồng, trong đó có 5 giao dịch chuyển tiền có nội dung xem bói, làm lễ là gần 150 triệu đồng.

Từ ngày 1/1/2023 đến 23/2/2023, tài khoản của bị cáo Hương phát sinh hơn 900 triệu đồng, trong đó có 4 giao dịch chuyển tiền có nội dung xem bói, làm lễ là hơn 115 triệu đồng.

Bị cáo Hương trong phiên toà ngày 21/8 (Ảnh: Báo Hải Dương)

Tại phiên tòa, bị cáo Hương khai không nhớ nội dung nhận tiền qua tài khoản nói trên và đề nghị được giữ quyền im lặng.

Theo HĐXX, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án không thể hiện việc Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn xác minh, điều tra các trường hợp chuyển, nhận tiền như trên.

Do đó, có căn cứ xác định, ngoài đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của 2 gia đình nạn nhân nói trên như VKSND truy tố, bị cáo còn có hành vi nhận tiền qua tài khoản để xem bói, làm lễ nhưng chưa bị điều tra, xử lý theo quy định.

HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND thị xã Kinh Môn để điều tra bổ sung các nội dung chuyển, nhận tiền qua tài khoản MBBank của bị cáo Trương Thị Hương.