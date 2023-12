Từ choáng ngợp đến thăng hoa: Khi VinFast cùng Lê Thanh Hòa dẫn lối đam mê với màn ra mắt VF 7 đầy cảm hứng

Là mẫu SUV điện thông minh thứ 6, hoàn thiện dải sản phẩm SUV thuần điện, VinFast VF 7 có hai phiên bản Base và Plus, được thiết kế theo ngôn ngữ "Vũ trụ phi đối xứng" (Asymmetric Aerospace) do Torino Design (Italy) chắp bút, hiện thân cho sự tự do, công nghệ, thời thượng và cá tính.