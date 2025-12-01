Từ châu Âu tới Việt Nam: Hành trình vươn mình của tập đoàn dinh dưỡng hơn trăm tuổi Danone

Nền tảng di sản trăm năm tiên phong về dinh dưỡng

Khởi nguồn từ nước Pháp với nền tảng hơn 100 năm nghiên cứu chuyên sâu về miễn dịch, hệ vi sinh và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ, Danone hoạt động với sứ mệnh cốt lõi "mang lại sức khỏe thông qua thực phẩm cho càng nhiều người càng tốt". Đến nay, tập đoàn đã hiện diện tại hơn 120 quốc gia, sở hữu 2 trung tâm nghiên cứu & phát triển (R&D) tại Pháp và Hà Lan cùng 6 trung tâm nghiên cứu chuyên biệt, hợp tác với hàng nghìn nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Chính những trung tâm R&D này là nơi nuôi dưỡng và ứng dụng các sáng kiến công nghệ khoa học để đưa ra các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến.

Trụ sở mới của Danone tại Paris, Pháp

Danone tự hào là một trong những tập đoàn tiên phong trên thế giới xây dựng nền tảng vững chắc dựa trên khoa học dinh dưỡng, tập trung vào việc cải thiện sức khỏe con người thông qua thực phẩm. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm và tính bền vững, tầm nhìn "One Planet. One Health" - "Một Hành tinh. Một Sức khỏe" đã củng cố niềm tin về một tập đoàn không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn vì mục tiêu nhân văn lâu dài.

Phòng nghiên cứu OneBiome Lab tại Paris-Saclay, khánh thành tháng 9, năm 2025

Aptamil - sữa công thức số 1 châu Âu với hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu

Với di sản hơn 100 năm tiên phong về dinh dưỡng toàn cầu và danh mục sản phẩm phong phú, Danone đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của con người ở mọi lứa tuổi và thể trạng sức khỏe. Kế thừa di sản đó, Aptamil là minh chứng cho hơn 50 năm nghiên cứu và tiên phong của Tập đoàn về khoa học dinh dưỡng đầu đời. Thương hiệu tập trung tìm hiểu chuyên sâu về hệ miễn dịch, hệ vi sinh đường ruột (microbiome) và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nhỏ qua từng giai đoạn phát triển.

Không chỉ là thương hiệu số 1 của tập đoàn Danone, Aptamil còn là thương hiệu sữa công thức dành cho trẻ số 1 tại Châu Âu, theo báo cáo từ Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International Limited (Anh) năm 2025. Thành công này của Aptamil đến từ nền tảng khoa học đầy vững chắc: hệ công thức Synbiotic Độc Quyền được cấp bằng sáng chế tại châu Âu – sự kết hợp độc đáo giữa chất xơ Prebiotics (GOS/FOS tỉ lệ 9:1) và lợi khuẩn Probiotic Bifidobacterium Breve M-16V, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường đề kháng cho trẻ sinh thường và sinh mổ. Đây cũng là dưỡng chất chính trong các sản phẩm chủ lực của thương hiệu như Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3, Aptamil PROfutura 4 và Aptamil ESSENSIS Organic A2 4.

Theo báo cáo từ Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International Limited (Anh), Aptamil là thương hiệu sữa công thức dành cho trẻ số 1 tại châu Âu.

Đem trọn vẹn di sản khoa học toàn cầu đến Việt Nam

Với sứ mệnh mang nguồn dinh dưỡng khoa học đến mọi trẻ em trên thế giới, Danone Việt Nam chính là cầu nối quan trọng, tiếp nối trọn vẹn di sản khoa học và uy tín toàn cầu của Danone đến tay người tiêu dùng Việt. Đây là sự tiếp bước cho một "hành trình phi thường" mới, mang đến những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam.

Là thương hiệu chủ lực trong hệ sinh thái sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt của Danone, Aptamil hiện đã có mặt tại hàng loạt thị trường khắt khe như châu Âu, Úc, New Zealand…, nơi áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thành phần và truy xuất nguồn gốc đầy nghiêm ngặt. Trước khi đến tay người tiêu dùng, mỗi sản phẩm Aptamil đều trải qua nhiều bước kiểm định chất lượng tại các nhà máy đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt, hệ thống của Danone hỗ trợ người tiêu dùng chủ động tra cứu được nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng của sản phẩm, đảm bảo minh bạch và an toàn tuyệt đối.

Phù hợp với trẻ sinh mổ, Aptamil New Zealand 3 được vợ chồng diễn viên Mạnh Trường tin chọn để xây dựng nền tảng sức khoẻ tốt cho con.

Trong nhiều năm qua, Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 (còn gọi là Aptamil New Zealand 3) - sản phẩm chủ lực trong phân khúc sữa công thức cao cấp của Aptamil tại Việt Nam luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều mẹ Việt. Theo báo cáo từ Con Cưng, trong năm 2024, nhãn hàng Aptamil, bao gồm dòng Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3, đã lọt top 3 nhãn hiệu sữa bột tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc cao cấp, sản phẩm cũng được bình chọn là "nhãn hiệu được khuyên dùng nhiều nhất" trong hai năm liên tiếp.

Từ châu Âu đến Việt Nam, hành trình phi thường của Danone và Aptamil không chỉ là sự mở rộng thị trường, mà còn là sự tiếp nối một di sản khoa học và nhân văn hơn 100 năm. Lựa chọn Aptamil, các bậc phụ huynh không chỉ chọn một sản phẩm dinh dưỡng, mà là chọn niềm tin vào khoa học, uy tín và sự tận tâm toàn cầu của Danone – nơi mỗi bước đi đều hướng đến sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

Đầu tháng 12, Danone và Aptamil sẽ mang đến sự kiện trải nghiệm đa giác quan ấn tượng với tên gọi "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil".

Phụ huynh có thể theo dõi thêm thông tin về "hành trình phi thường" sắp tới của Danone Việt Nam & Aptamil tại sự kiện trải nghiệm đa giác quan "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" với thông điệp "Dưỡng chất đồng hành - Phi thường cất bước", diễn ra tại Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.Hồ Chí Minh từ 5-7/12/2025. Sự kiện sẽ giới thiệu hệ sinh thái dinh dưỡng khoa học toàn diện và khẳng định cam kết của Danone trong việc mang đến dưỡng chất tối ưu, hỗ trợ sự phát triển vẹn toàn cho trẻ em Việt Nam.

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Chi nhánh công ty TNHH Danone Việt Nam tại Bình Dương

Địa chỉ: Phòng 08, Tầng 2, Toà nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.