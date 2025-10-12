Từ căn hộ 34m², cặp vợ chồng khéo cải tạo thành nhà hai phòng ngủ, ai xem cũng thốt lên: “Không thể tin nổi!”

Từ một phòng ngủ thành hai và bài toán không gian hoàn hảo

Trong căn hộ chỉ 34 mét vuông, John và Liz – một cặp vợ chồng trẻ ở Hong Kong (Trung Quốc) – đã tạo nên một “phép màu” nhỏ. Khi con của họ lớn, họ muốn có không gian riêng cho bé nhưng vẫn giữ được sự thoải mái cho cả gia đình ba người. Thay vì chuyển sang nhà lớn hơn, hai vợ chồng chọn cách cải tạo căn hộ hiện có – và kết quả khiến ai cũng bất ngờ.

Căn hộ ban đầu chỉ có một phòng ngủ và một không gian sinh hoạt chung. Với diện tích eo hẹp, bài toán “chia đôi” trở nên hóc búa. Giải pháp được đưa ra: mượn một phần phòng khách và khu ăn uống để tạo nên phòng ngủ nhỏ cho bé. Không gian bị nén lại, nhưng bố cục tổng thể vẫn hợp lý, đảm bảo đủ các khu vực: phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ chính và phòng trẻ em.

Chi phí cải tạo “nhỏ mà có võ”

Ngân sách của hai vợ chồng khá hạn chế. Tuy nhiên, cả hai đều yêu thích phong cách hiện đại, sang trọng nhẹ nhàng nên đã tìm đến một nhà thiết kế trẻ có chi phí hợp lý. Toàn bộ quá trình cải tạo – từ phân chia lại mặt bằng, thiết kế, thi công đến hoàn thiện nội thất – chỉ tốn khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng).

Con số này khiến nhiều người bất ngờ, bởi căn hộ sau khi hoàn thiện không chỉ đầy đủ chức năng mà còn có gu, gọn gàng, tinh tế như căn hộ mẫu. Mỗi chi tiết được tính toán kỹ lưỡng để tiết kiệm tối đa mà vẫn giữ vẻ sang trọng.

Phòng của bé – nhỏ thôi nhưng đủ cả thế giới

Điều đặc biệt là phòng bé không có cửa sổ hướng ra ngoài. Nhà thiết kế đã “hack sáng” bằng cách mở hai ô cửa sổ trong nhà, cao thấp khác nhau, để lấy ánh sáng tự nhiên từ phòng khách. Nhờ đó, bé vẫn có một không gian thoáng và sáng, dù diện tích chỉ vài mét vuông.

Căn phòng nhỏ của bé – hiện giờ là nơi học tập và nghỉ ngơi của cô bé học lớp 3 – được thiết kế tối ưu đến từng centimet. Chiếc giường dạng tatami tích hợp ngăn kéo chứa quần áo, chăn ga. Bàn học, tủ áo và kệ trang trí nối liền nhau, vừa tiết kiệm diện tích, vừa gọn gàng. Chỉ vài chi tiết đơn giản nhưng tạo cảm giác ấm cúng – một “phòng nhỏ mà đáng yêu” đúng nghĩa.

Phòng khách – thu hẹp mà vẫn sáng và sang

Phòng khách được thu hẹp, nhưng vẫn sáng sủa nhờ cửa sổ lớn. Ghế sofa đôi kê sát tường, bàn ăn nhỏ gọn đặt bên cạnh. Bức tường TV được ốp bằng vật liệu giả đá cẩm thạch, nhưng thực tế chỉ là ván sinh thái – tiết kiệm chi phí mà vẫn mang lại cảm giác cao cấp.

Tủ treo tường và kệ tivi đồng bộ giúp căn phòng giữ được sự thanh lịch và hiện đại, không hề “ngộp” như nhiều người tưởng. Nhờ cách bố trí hợp lý, mọi góc đều có công năng riêng nhưng vẫn gọn gàng, nhẹ mắt.

Phòng ngủ chính – tận dụng từng centimet

Phòng ngủ của hai vợ chồng được nâng sàn lên thành giường bục lưu trữ khổng lồ. Bên dưới là không gian để đồ theo mùa, chăn đệm, vali… Tủ quần áo âm tường cao sát trần, kết hợp tủ đầu giường nhỏ có thể làm bàn trang điểm. Mỗi chi tiết đều tính toán kỹ để vừa thẩm mỹ, vừa thực dụng.

Vật liệu được chọn đều trung tính, giúp căn phòng vừa sáng vừa dễ phối. Dù diện tích nhỏ, nhưng cảm giác thư giãn và riêng tư vẫn được đảm bảo.

Bếp và lối vào – nơi thể hiện sự tinh tế của người thiết kế

Ngay lối vào, tủ bếp ba ngăn được làm theo dạng góc vát, giúp không gian không bị ngột ngạt. Bếp có gam màu xám, mặt bàn sáng. Khu vực rửa – cắt – nấu bố trí theo luồng thuận tiện.

Một bàn gấp thông minh gắn tường đối diện máy giặt – khi mở ra là bàn chuẩn bị đồ ăn, khi gấp lại thành nơi gấp quần áo. Mọi thứ nhỏ mà hữu dụng, đúng tinh thần của những căn hộ Hồng Kông nổi tiếng về cách tận dụng không gian.

Phòng tắm – nhỏ nhưng vẫn đủ tinh tế

Toàn bộ phòng tắm sử dụng tông xám – trắng hiện đại. Khu tắm đứng có vách kính ngăn ướt – khô, bồn cầu âm tường, tủ gương hai cánh tạo thêm không gian lưu trữ.

Từng hốc nhỏ được tận dụng làm nơi để khăn, giấy và đồ dùng cá nhân, giúp căn phòng luôn gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ cần ánh sáng phản chiếu nhẹ, không gian nhỏ cũng trở nên sáng và dễ chịu hơn hẳn.

Không gian nhỏ, nhưng là “tổ ấm lớn”

Sau khi hoàn thiện, căn hộ 34m² này không chỉ có đủ chức năng mà còn đẹp, sáng và tiện nghi đến mức khó tin. Cư dân mạng phải thốt lên: “Quá đỉnh! Chật mà không chật, đúng kiểu sống thông minh”.

John nói vui: “Tôi từng nghĩ phải có nhà rộng mới hạnh phúc. Giờ nhìn con học bài trong phòng riêng, vợ ngồi đọc sách cạnh cửa sổ – tôi thấy hạnh phúc chỉ cần vừa đủ”.