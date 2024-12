Từ cái tôi “nghệ sĩ” đến hiệu suất: Lắng nghe câu chuyện hậu trường từ các chuyên gia thiết kế

Nơi dân thiết kế lên tiếng

Podcast Chuyện bên lề - Kể nghề sáng tạo được thực hiện bởi Samsung ViewFinity, màn hình chuyên dụng cho lĩnh vực thiết kế và sáng tạo. Với sự dẫn dắt của Host chương trình Người Đá (Digital Artist), khán giả có dịp tìm hiểu sâu hơn về chuyện nghề, những sự cố ít người biết đến cũng như mẹo làm nghề lần đầu được bật mí.

Chương trình có sự tham gia của hàng loạt khách mời như anh Đồng Thanh Lộc (Giảng viên Khoa Mỹ thuật & Thiết kế, ngành Thiết kế Đồ họa, Đại học Văn Lang), anh Tiến Đạt (Admin trang Comic Gia Đình Ngộ), anh Tín Trung (Digital Artist - Founder CATUN Studio)… Mỗi khách mời lại mang đến một câu chuyện thú vị và những quan điểm độc đáo về nghề thiết kế sáng tạo. Ngay trong tập 1 của chương trình, host Người Đá và giảng viên Thanh Lộc đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn quanh câu chuyện người làm thiết kế nên theo đuổi cái tôi và thẩm mỹ cá nhân hay đề cao tính hiệu suất, phù hợp với khách hàng. Sang đến tập 3, khán giả lại có dịp hiểu sâu hơn về nghề hoạ sĩ truyện tranh qua cuộc trò chuyện cùng anh Tiến Đạt, người sáng lập trang comic Gia Đình Ngộ được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Khác với những chương trình về lĩnh vực sáng tạo khác, Podcast Chuyện bên lề - Kể nghề sáng tạo không tập trung vào sản phẩm hay thành tích ấn tượng của các khách mời. Thay vào đó, chương trình khai thác những mẩu chuyện nhỏ dưới góc độ làm nghề, những sự cố thường gặp và mẹo xử lý, thủ thuật tối ưu hiệu suất sáng tạo... Từ đây, cả người chuyên nghiệp lẫn người trẻ không chuyên đang theo đuổi nghề thiết kế sáng tạo sẽ có cho mình nhiều thông tin hữu ích.

Đơn cử như trong tập 1 với chủ đề "Đẹp và Được", host Người Đá đã chia sẻ câu chuyện thiết kế trên máy và khi in ấn đôi khi không giống nhau, do máy móc không đạt độ chính xác về màu sắc. Thậm chí ngay cả khi đã thiết kế dựa trên mã màu nhưng nếu không tính toán đến chất liệu in thì sản phẩm cuối cùng có khả năng không chuẩn chỉnh. Giảng viên Thanh Lộc thậm chí còn hé lộ thông tin thú vị rằng cùng một cơ sở in ấn, màu sắc in buổi sáng và chiều có thể khác nhau, đòi hỏi người làm thiết kế phải có trải nghiệm và sự tỉ mỉ trong quá trình làm nghề.

Đi tìm bí quyết tối ưu hoá hiệu suất

Với người làm nghề thiết kế sáng tạo, có rất nhiều yếu tố chi phối đến hiệu suất. Trong đó, tính chính xác của màu sắc được xem là vô cùng quan trọng. Trong tập 3 với chủ đề "Hoạ sĩ truyện tranh không chỉ có vẽ", anh Tiến Đạt đã chia sẻ nỗi vất vả khi phải làm việc nhiều lần với xưởng in để cân chỉnh màu sắc sao cho chính xác, trước khi in ấn thành các sản phẩm như áo thun, bao lì xì, móc khóa… cho các nhân vật trong series Gia Đình Ngộ. "Để phục vụ công việc thì một màn hình chuẩn chỉnh về màu sắc là yếu tố tiên quyết, vì mỗi ngày mình làm việc mười mấy tiếng với nó mà", anh Tiến Đạt chia sẻ.

Thông qua những chủ đề hấp dẫn như "Công ty TNHH một mình tui", "Chuyện đời không như truyện tranh"… chương trình Podcast "Chuyện bên lề - Kể nghề sáng tạo" đã mang đến nhiều câu chuyện thú vị, góp phần truyền cảm hứng để người làm nghề sáng tạo tự tin theo đuổi công việc của mình. Đừng quên theo dõi Podcast được phát sóng trên kênh Youtube Samsung Việt Nam.