Từ bạn thân chuyển thành bạn đời: Không cần nói cũng hiểu ý nhau từ những chuyện nhỏ nhất

Có một câu hát thế này của Jason Mraz cực kì nổi tiếng: "Lucky I'm in love with my best friend (Thật may mắn biết bao khi tôi nên duyên cùng bạn thân). Và ngẫm ra, đúng là yêu được bạn thân cũng là một điều thực sự may mắn - ngang với “trúng số”. Bởi tình yêu bắt nguồn từ tình bạn thường rất khăng khít và bền chặt. Cả hai đã bên cạnh nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ nhiều và đủ sự cảm thông, sẻ chia với nhau mọi vấn đề.



Nhiều người cho rằng, từ bạn thân bỗng hoá người yêu sẽ là một quan hệ “đánh đổi” bởi nếu hên sẽ bên nhau lâu dài còn nếu “xu cà na” rất có thể sẽ mất luôn tình bạn trước đó. Tuy nhiên thực tế chứng minh rằng, có rất nhiều cặp vợ chồng nên duyên từ bạn thân và có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Cặp đôi cùng sinh năm 1995, cùng quê Bắc Giang Ngô Văn Cường và Ngô Thị Mai là một trong những ví dụ điển hình của việc từ bạn thân thành vợ chồng. Cả hai chơi cùng nhau từ bé, đến khi đi học thì luôn chung lớp từ mẫu giáo tới tận lớp 12. Hai gia đình cũng có mối quan hệ cực tốt nên đôi bạn càng có nhiều dịp thân thiết hơn.

Những hình ảnh "ngày xưa ơi" của hai vợ chồng

Trước khi đến với nhau, cả Cường và Mai cũng đã trải qua một vài mối tình. Tình cờ là chẳng ai bảo ai nhưng sau đó, hai người đều chia tay người yêu cũ gần như cùng thời điểm. Lúc này, cả hai tìm nhau tâm sự, chia sẻ. Đã vậy, bố mẹ và bạn bè còn đều gán ghép khiến cả hai cũng phải lòng nhau.

Từ bạn thân thành vợ chồng nên cả hai rất hiểu nhau, cuộc sống hôn nhân thoải mái. Thậm chí, có chuyện gì tranh cãi hay mâu thuẫn thì chỉ cần rủ nhau cùng đi... nhậu là hết giận hờn.

Không phải thanh mai trúc mã giống như Cường và Mai, cặp đôi Kim Nghĩa - Công Vinh là bạn học cấp 3 của nhau. Khi còn đi học, cả 2 đã được nhận xét là có tướng phu thê và được mọi người tích cực “đẩy thuyền”. Mới đây, để kỉ niệm 10 năm chơi thân, cặp đôi đã “chơi lớn” bằng một đám cưới ngọt ngào khiến ai nấy đều vui mừng, ngưỡng mộ.

Chia sẻ về tình bạn vạn người mê của mình trên mạng xã hội, Du Du và Hiếu Hiếu cho biết: “Cũng là bạn thân nhưng ngoài bạn thân còn là bạn đời. Hôm dạm ngõ bố mẹ 2 bên còn phát biểu: “Hai cháu là chỗ bạn bè thân thiết đã lâu”. Vâng, khi xưa 2 cháu chung trường, giờ đây 2 cháu chung giường”.



Trần Thủy Nguyên và ông xã trước khi về chung một nhà đã có khoảng thời gian 5 năm làm bạn thân. So với những tình bạn thân từ hồi nhỏ xíu, 5 năm không phải quá dài nhưng đủ để cả hai chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu đối phương đang cần gì, muốn gì.



Bước vào cuộc hôn nhân với người bạn thân thiết của mình, cả hai chẳng cần cầu kì, câu nệ gì. Bởi những khoảnh khắc từ lúc “xấu xí” nhất đến khi đẹp lung linh, Thủy Nguyên và ông xã đều đã cùng nhau trải qua. Do vậy khi xây dựng gia đình riêng, họ dễ dàng thấu hiểu, thống nhất và chẳng bao giờ cãi vã.



Hầu hết, các cặp đôi từ bạn thân thành bạn đời đều cho rằng thật may mắn khi có nhau lúc còn thanh xuân và cho đến khi đầu 2 mái vẫn nắm tay nhau. Dù đã là vợ chồng nhưng những thói quen khi còn là bạn bè họ vẫn không thay đổi. Chẳng hạn như việc rủ nhau đi ăn vặt, đi nhậu,... rồi về “chia tiền”. Khác mỗi ở chỗ, ngày xưa chia đều, phần ai người nấy trả, còn nay cũng là chia nhưng nó lạ lắm “Tiền ăn hết 502K, vợ chi 2K còn chồng 500K, cho chồng 1 phút mở Zalo chuyển ngay lập tức”. Thế đây, ai đã từng là bạn thân đến bạn đời thì mới có cơ hội trải qua những câu chuyện vừa vui, vừa thú vị như vậy.

