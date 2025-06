Từ 16.000 đồng tiền ship, người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 600 triệu đồng thế nào?

Công an thành phố Hà Nội chiều 13/6 cho biết đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của một người dân bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng qua thủ đoạn mạo danh nhân viên giao hàng (shipper) gọi điện lừa đảo. Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan mà “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo.

Theo đó, ngày 11/6/2025, chị P (SN 1977; trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo chị có đơn hàng cước phí 16.000 cần thanh toán. Do tin tưởng nên chị P đã chuyển tiền thì đối tượng gọi điện thông báo tài khoản mà chị P vừa chuyển tiền bị nhầm lẫn, đây là tài khoản để đăng ký làm nhân viên giao hàng.

Nếu không hủy mỗi tháng tài khoản của chị sẽ bị tự động trừ 3,5 triệu đồng. Do lo lắng, nạn nhân đã làm theo hướng dẫn của đối tượng và chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp để cài đặt “tự động nhận lại tiền”. Sau khi chuyển tiền, chị P phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Mọi người cần chú ý với các đơn hàng - Ảnh minh họa

Qua sự việc trên, để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt và cần xác minh thật kỹ các thông tin trước khi chuyển khoản.

Đặc biệt, tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo. Công an TP cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi đường đi của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng.

Khi bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân cần đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời.