Từ 15/6, hàng triệu thuê bao Viettel, MobiFone, VinaPhone sẽ bị khóa, không thể gọi điện, nhắn tin

Hạn chót xác thực thông tin thuê bao đã đến vào ngày 15/6. Những người dùng chưa hoàn tất thủ tục này sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị khóa liên lạc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giao dịch thiết yếu theo quy định của cơ quan quản lý.

Theo quy định tại Thông tư 08, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn thành thủ tục trước thời điểm quy định có hiệu lực vào ngày 15/06/2026 sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm ngặt từ cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với những thuê bao thông thường, nếu không hoàn tất việc xác thực trước ngày 15/6, nhà mạng sẽ tiến hành khóa một chiều đối với chiều gọi và nhắn tin đi. Tình trạng khóa hai chiều sẽ tiếp tục được áp dụng nếu sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà người dùng vẫn chưa thực hiện xác thực.

Thông báo xác thực thuê bao di động trên VNeID

Nhằm hỗ trợ khách hàng, các nhà mạng viễn thông hiện đang tăng cường nhân sự và mở rộng các điểm phục vụ để đáp ứng nhu cầu xác thực thông tin thuê bao ngày càng tăng cao trước thềm hạn chót.

Quy định cũng chỉ rõ chế tài xử lý đối với các trường hợp mang tính đặc thù. Cụ thể, những thuê bao có sự thay đổi thiết bị đầu cuối nếu không thực hiện xác thực lại sẽ bị khóa một chiều chỉ sau 2 giờ và tiến tới khóa hai chiều sau 30 ngày tiếp theo. Tương tự, với các thuê bao bị chính chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng chỉ có vỏn vẹn 5 ngày để tiến hành xác thực lại trước khi bị khóa một chiều, và sau 60 ngày tiếp tục bị khóa hai chiều. Đáng chú ý, đối với toàn bộ các trường hợp nêu trên, nếu chủ thuê bao không hoàn tất xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số điện thoại sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Hàng triệu thuê bao Viettel, MobiFone, VinaPhone đứng trước nguy cơ bị khóa nếu chưa xác thực

Việc gián đoạn dịch vụ viễn thông không chỉ dừng lại ở việc không thể nghe gọi thông thường mà còn kéo theo hàng loạt rắc rối lớn trong đời sống số. Khách hàng sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng khi không thể nhận mã OTP từ ngân hàng, gián đoạn các giao dịch ví điện tử, không thể truy cập dịch vụ công trực tuyến hoặc duy trì các hoạt động kinh doanh. Đặc biệt đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hay những người lao động phụ thuộc vào điện thoại để giao dịch, việc mất liên lạc dù chỉ trong một thời gian ngắn cũng có thể gây thiệt hại trực tiếp đến doanh thu và công tác chăm sóc khách hàng.

Trước tình hình cấp bách này, các nhà mạng lớn như VinaPhone, Viettel hay MobiFone đang dốc toàn lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ người dân xác thực thông tin trên phạm vi toàn quốc. Điển hình như theo thống kê của VinaPhone, đến nay dù đã có tới 18 triệu thuê bao hoàn thành thủ tục, song nhà mạng này vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao nằm trong diện rủi ro cần nhanh chóng thực hiện quy định mới.

Với thời hạn chỉ còn tính bằng ngày, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khẩn thiết khuyến cáo khách hàng cần chủ động hoàn tất việc xác thực ngay khi nhận được thông báo để bảo vệ quyền lợi liên lạc của chính mình và tránh những rắc rối không đáng có.