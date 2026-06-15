Người dân lưu ý kỹ khi chuyển khoản cho shipper để tránh bị mất sạch tiền trong tài khoản

Chỉ một sự vội vàng khi nhận hàng online và thói quen vứt bỏ bao bì bất cẩn cũng có thể khiến bạn mất tiền oan vào tay những kẻ mạo danh shipper.

Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã biến việc mua sắm trực tuyến trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi đó là những rủi ro tiềm ẩn khi nhiều người đang vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lộng hành. Một trong những nguyên nhân chính đến từ thói quen chuyển khoản thanh toán ngay lập tức khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người tự xưng là nhân viên giao hàng.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Cà Mau, hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần đây đều có chung một kịch bản xuất phát từ việc lộ lọt thông tin cá nhân qua các đơn hàng trực tuyến. Nguồn dữ liệu béo bở mà kẻ gian đang tích cực khai thác lại chính là những chiếc mã vận đơn bị người mua vứt bỏ không thương tiếc sau khi nhận hàng.

Thực tế cho thấy, phần lớn người tiêu dùng sau khi háo hức bóc hộp sản phẩm thường vứt ngay thùng carton hoặc túi nilon vào thùng rác mà không hề bận tâm trên đó vẫn còn in rành rành họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng và cả thông tin chi tiết về món hàng. Bằng việc thu thập những mảnh giấy tưởng chừng vô hại này, các đối tượng xấu dễ dàng lập nên một danh sách khách hàng "sống" vô cùng chuẩn xác để tiến hành các chiêu trò lừa đảo ngày một tinh vi hơn.

Khi đã nắm trong tay thông tin cá nhân và thói quen mua sắm của bạn, những kẻ lừa đảo sẽ bắt đầu tung lưới. Chúng chủ động gọi điện thoại hoặc nhắn tin thông báo đang giao một đơn hàng đến đúng địa chỉ của bạn và yêu cầu thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng. Vì mọi thông tin mà "shipper dỏm" đọc lên đều chính xác đến từng chi tiết, nạn nhân thường nảy sinh tâm lý tin tưởng tuyệt đối và nhanh chóng chuyển tiền mà quên mất việc phải mở ứng dụng mua sắm để đối chiếu lại.

Đã có không ít trường hợp người mua nhận được cuộc gọi thông báo món hàng có giá trị chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Nhầm tưởng đó là món đồ lặt vặt mình đã đặt từ lâu nhưng quên mất, họ tặc lưỡi chuyển khoản ngay cho xong việc. Chỉ đến khi chờ mãi không thấy bưu phẩm đâu, hoặc bóc ra là những món đồ vô giá trị, nạn nhân mới cay đắng nhận ra mình đã sập bẫy. Nguy hiểm hơn, kẻ gian còn dùng thông tin này để đóng giả nhân viên chăm sóc khách hàng của các sàn TMĐT lớn như Shopee, TikTok Shop hay Lazada, gọi điện thông báo hoàn tiền hoặc tri ân tặng quà. Sau đó, chúng dụ dỗ người nghe truy cập vào các đường link độc hại, đánh cắp mã OTP để vét sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Đứng trước các thủ đoạn mạo danh ngày càng khó lường, cơ quan công an đặc biệt nhấn mạnh người dân tuyệt đối không được chuyển khoản vội vàng chỉ vì một cuộc gọi xưng danh shipper. Nguyên tắc bất di bất dịch trước khi quét mã QR hay bấm nút chuyển tiền là bạn phải truy cập trực tiếp vào ứng dụng mua sắm chính thức để kiểm tra tình trạng đơn hàng, xác nhận đúng mã vận đơn và xem hàng đã thực sự đến bước giao cho khách hay chưa.

Bên cạnh đó, việc chủ động bảo vệ thông tin cá nhân phải được thực hiện ngay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy tập thói quen xé vụn, bóc sạch hoặc dùng bút dạ đen tô kín phần thông tin in trên mã vận đơn trước khi ném bao bì vào sọt rác. Đồng thời, bạn cần giữ cái đầu lạnh, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin thẻ tín dụng hay nhấp vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi tới điện thoại. Việc nâng cao ý thức bảo mật chính là cách hiệu quả và thiết thực nhất để mỗi người tự xây dựng một lá chắn vững chắc, bảo vệ tài sản của bản thân trước vấn nạn lừa đảo nhức nhối trên không gian mạng hiện nay.

https://kenh14.vn/nguoi-dan-luu-y-ky-khi-chuyen-khoan-cho-shipper-de-tranh-bi-mat-sach-tien-trong-tai-khoan-215260615094701894.chn