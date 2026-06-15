Người giàu nhất thế giới Elon Musk: ‘Tiền bạc sẽ không còn quan trọng trong tương lai’

Elon Musk đang sở hữu khối tài sản khổng lồ, và gần đây, thương vụ IPO của SpaceX đã củng cố vững chắc vị thế người giàu nhất thế giới của ông.

Theo Fortune, trước thời điểm trở thành người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, Elon Musk liên tục khẳng định niềm tin về việc tiền bạc sẽ “không còn quan trọng” trong tương lai vì trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong cuộc trò chuyện với Peter Diamandis - Chủ tịch điều hành Quỹ XPrize được đăng tải trên X vào ngày 12/6, tỷ phú Elon Musk nhận định rằng trong một thế giới được vận hành bởi AI, nơi robot phục vụ con người, AI và robot sẽ sản xuất ra nhiều loại hàng hóa và cung cấp nhiều dịch vụ đến mức chúng sẽ làm hết mọi việc thay cho con người.

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Getty Images)

Kết quả là, sản lượng hàng hóa và dịch vụ sẽ vượt quá nguồn cung tiền, dẫn đến giảm phát. Với lao động tự động hóa giá rẻ và nguồn cung tiền không tăng vì công việc được thực hiện bởi robot, tiền bạc sẽ không còn cần thiết.

"Tôi nghĩ tiền bạc sẽ không còn quan trọng nữa tại một thời điểm nào đó trong tương lai", Musk nói.

Forbes cho biết, trên thực tế, các công ty của vị tỷ phú này vẫn đang chật vật để thực hiện các mục tiêu về tự động hóa. Dù vị CEO đặt mục tiêu 80% giá trị của Tesla sẽ đến từ robot hình người Optimus, nhưng quá trình sản xuất robot này đã gặp phải vấn đề về tiến độ.

Trong cuộc trò chuyện, doanh nhân Diamandis cũng chỉ ra sự trớ trêu khi Musk nói về một xã hội không cần tiền giữa lúc khối tài sản ròng của ông tăng vọt: "Vậy nghĩa là ngay khi ông trở thành một tỷ phú sở hữu hàng nghìn tỷ USD, thì tiền lại bắt đầu mất giá trị sao?".

"Đúng, gần như là vậy”, người giàu nhất thế giới đáp.

Elon Musk đang sở hữu khối tài sản khổng lồ, và gần đây, thương vụ phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) của SpaceX đã củng cố vững chắc vị thế người giàu nhất thế giới của ông.

Khối tài sản ròng của Musk đã vượt mốc 1.100 tỷ USD sau khi cổ phiếu SpaceX mở cửa ở mức giá 150 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tiên, giúp ông trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản nghìn tỷ USD.

Theo Fortune﻿