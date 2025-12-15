Từ 15/12, chủ nhà trọ, khách sạn không khai báo lưu trú bị phạt thế nào?

Căn cứ tại Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/12/2025) vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú.

Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

b) Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

c) Mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

d) Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật;

đ) Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú;

e) Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;

g) Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú;

h) Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Khách sạn, nhà nghỉ không thông báo lưu trú cho khách là vi phạm quy định pháp luật về quản lý cư trú, có thể bị xử phạt hành chính tùy theo số lượng khách không thông báo. (Ảnh minh họa).

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi;

b ) Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

c) Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú;

d) Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra tạm vắng, kiểm tra cư trú theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

b) Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

c) Làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia;

d) Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên .

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và h khoản 2; các điểm a, b và c khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và g khoản 2; điểm a khoản 3 Điều này.

Như vậy, từ ngày 15/12/2025 nhà nghỉ, khách sạn không thực hiện thông báo lưu trú sẽ bị phạt, cụ thể:

- Phạt từ 02-04 triệu đồng khi không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú.

- Phạt từ 04-08 triệu đồng khi không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú.

- Phạt từ 08-12 triệu đồng khi không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên.

Lưu ý: Đây là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Đồng nghĩa, đối với hành vi không thực hiện thông báo lưu trú có thể bị phạt đến 24 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Thủ tục khai báo lưu trú cho khách hàng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 55/2021/TT-BCA được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Thông tư 66/2023/TT-BCA, khách sạn có thể thực hiện thông báo lưu trú theo một trong các hình thức sau:

Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định.Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết.Thông qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác.Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.Để thực hiện khai báo lưu trú đúng quy định, khách sạn cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú (CMND, CCCD, Hộ chiếu, Thẻ thường trú/tạm trú).

Bước 2: Ghi đầy đủ thông tin của khách vào sổ quản lý hoặc nhập vào hệ thống máy tính. Thực hiện thông báo lưu trú theo một trong các hình thức nêu trên, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Bước 3: Lưu trữ thông tin của khách lưu trú trong thời hạn ít nhất 36 tháng.

Bước 4: Đối với khách nước ngoài, cần ghi mẫu Phiếu khai báo tạm trú và chuyển đến cơ quan Công an.

Việc thực hiện đúng thủ tục khai báo lưu trú không chỉ giúp khách sạn tránh bị xử phạt mà còn đóng góp vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.