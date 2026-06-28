Từ 1/7, tất cả người bán hàng online phải lưu ý quy định mới

Từ ngày 1/7, Luật Thương mại điện tử 2025 chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới đối với hoạt động kinh doanh online.

Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử 2025 chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước thay đổi lớn trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Nhiều quy định mới được bổ sung nhằm tăng cường minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và siết chặt trách nhiệm của cả người bán lẫn các nền tảng thương mại điện tử.

Theo luật mới, mọi cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và tổ chức bán hàng trên sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội có chức năng giao dịch đều phải hoàn tất việc xác thực danh tính với đơn vị vận hành nền tảng. Tùy từng đối tượng, người bán phải cung cấp đầy đủ thông tin về tên, địa điểm kinh doanh hoặc địa chỉ cư trú theo quy định.

Từ ngày 1/7, Luật Thương mại điện tử 2025 chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới đối với hoạt động kinh doanh online. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh yêu cầu xác thực, người bán có trách nhiệm công khai đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ đang kinh doanh. Các nội dung bắt buộc bao gồm chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa và các thông tin khác theo quy định của pháp luật. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, người bán cũng phải cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, người bán chỉ được phép mở gian hàng sau khi hoàn tất hồ sơ chứng minh đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời, các giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử chỉ được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán thuộc sở hữu của chính người bán.

Luật cũng bổ sung trách nhiệm mới trong việc xử lý sản phẩm có dấu hiệu vi phạm hoặc gây mất an toàn. Cụ thể, khi phát hiện hàng hóa có vấn đề, người bán phải chủ động thông báo cho đơn vị vận hành nền tảng để công khai thông tin, phối hợp thu hồi sản phẩm, xử lý hậu quả và thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Không chỉ người bán, các sàn thương mại điện tử cũng được giao thêm nhiều trách nhiệm quản lý. Theo quy định mới, nền tảng phải chủ động rà soát, kiểm tra và kịp thời gỡ bỏ sản phẩm, gian hàng hoặc nội dung vi phạm ngay khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh.

Ngoài ra, các sàn phải công khai điều kiện hoạt động, điều kiện giao dịch cũng như tiêu chí hiển thị sản phẩm trong trường hợp áp dụng thuật toán ưu tiên hoặc hạn chế hiển thị. Các nền tảng cũng có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp phát sinh.

Đáng chú ý, Luật Thương mại điện tử 2025 nghiêm cấm việc kinh doanh hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng hoặc không đáp ứng quy chuẩn chất lượng trên môi trường số.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả, gỡ bỏ nội dung hoặc tài khoản vi phạm, thậm chí bị tạm ngừng chức năng giao dịch trên nền tảng. Trường hợp gây thiệt hại phải thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật; nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

Theo Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử Quảng ngãi