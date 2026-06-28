"Căn nhà bay" trị giá 100 triệu USD của giới siêu giàu tiết lộ cách những người đàn ông giàu nhất thế giới sử dụng thời gian

Phòng ngủ riêng, rạp phim, Wi-Fi Starlink và thực đơn chuẩn Michelin chỉ là một phần trong trải nghiệm trên chiếc chuyên cơ được mệnh danh là "căn nhà bay" của giới siêu giàu.

Đối với phần lớn mọi người, máy bay đơn thuần là phương tiện đưa họ từ điểm A đến điểm B. Nhưng với khoảng 1% dân số giàu có nhất thế giới, chiếc máy bay riêng lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác: Đó là văn phòng, phòng ngủ, phòng ăn, nơi nghỉ ngơi và cả không gian riêng tư ở độ cao hơn 12.000 m.

Đó cũng là lý do những chiếc chuyên cơ như Gulfstream G700 thường được gọi bằng cái tên "flying home", căn nhà biết bay.

Trong nhiều năm qua, Gulfstream đã trở thành cái tên quen thuộc với giới tỷ phú toàn cầu. Elon Musk, Jeff Bezos hay nhiều CEO Fortune 500 đều sở hữu hoặc sử dụng dòng máy bay này. Không chỉ giới doanh nhân, chính phủ Mỹ cũng đặt mua hai chiếc G700 với tổng giá trị khoảng 172 triệu USD để phục vụ hoạt động công vụ. Với mức giá khởi điểm khoảng 78 triệu USD và có thể chạm mốc gần 100 triệu USD sau khi cá nhân hóa, G700 không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống của tầng lớp siêu giàu.

Điều khiến G700 khác biệt nằm ở không gian bên trong. Khoang hành khách rộng khoảng 43 m², lớn hơn diện tích của nhiều căn hộ tại Manhattan hay New York. Thay vì những hàng ghế san sát như trên máy bay thương mại, toàn bộ nội thất được chia thành năm khu vực chức năng riêng biệt gồm phòng họp, phòng ăn sáu chỗ, khu giải trí, phòng ngủ và phòng tắm khép kín. Mỗi khu vực đều được thiết kế như một phần của căn biệt thự thu nhỏ, nơi chủ nhân có thể làm việc, tiếp khách, nghỉ ngơi hoặc tận hưởng chuyến bay mà gần như quên mất mình đang ở trên không.

Nếu phòng họp phản ánh nhu cầu làm việc liên tục của giới doanh nhân thì phòng ngủ lại cho thấy một tiêu chuẩn sống hoàn toàn khác. Căn phòng được bố trí giường đôi cỡ lớn, cửa đóng riêng tư và phòng tắm ngay phía sau. Dù nằm sát khoang động cơ, độ ồn vẫn được kiểm soát ở mức rất thấp nhờ công nghệ cách âm và thiết kế thân máy bay mới. Đây là chi tiết quan trọng với những người thường xuyên thực hiện các chuyến bay kéo dài hơn 10 giờ giữa New York, Dubai hay Cape Town.

Không gian phòng tắm cũng mang triết lý thiết kế giống một khách sạn boutique hơn là cabin máy bay. Bồn rửa được trang trí bằng cây xanh, mặt bàn rộng, khăn tay và đồ dùng cá nhân được chuẩn bị sẵn. Toilet được giấu kín dưới lớp đệm ghế để giữ tính thẩm mỹ cho toàn bộ không gian. Điểm duy nhất còn thiếu là vòi sen, điều mà nhiều khách hàng hạng sang vẫn mong muốn trên những chuyến bay đường dài.

Trải nghiệm xa xỉ trên G700 không chỉ đến từ nội thất mà còn nằm ở dịch vụ. Máy bay được trang bị kết nối Internet Starlink tốc độ cao, cho phép hành khách họp trực tuyến, xem phim 4K hoặc làm việc gần như không có độ trễ. Bữa ăn tiêu chuẩn đã được bao gồm trong chi phí thuê, nhưng nếu muốn, chủ nhân có thể yêu cầu phục vụ thực đơn riêng từ các nhà hàng đạt sao Michelin trước khi cất cánh. Trong khi đó, các tiếp viên đều trải qua chương trình đào tạo chuyên biệt để phục vụ nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe nhất, từ cách chuẩn bị đồ ăn, pha đồ uống đến chăm sóc không gian sinh hoạt.

Khả năng vận hành của G700 cũng góp phần đưa nó trở thành một trong những mẫu máy bay được săn đón nhất hiện nay. Với tốc độ hành trình khoảng 1.100 km/h và tầm bay liên lục địa, chiếc chuyên cơ này có thể thực hiện những chuyến bay như New York - Cape Town hay Miami - Dubai mà không cần dừng tiếp nhiên liệu. Đổi lại, chi phí cho một hành trình kéo dài 12 giờ có thể lên tới khoảng 240.000 USD, chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu và các dịch vụ cá nhân hóa.

Nếu những căn biệt thự thông minh là nơi AI phục vụ cuộc sống dưới mặt đất, thì những chiếc chuyên cơ như Gulfstream G700 đang mang trải nghiệm đó lên bầu trời. Với giới siêu giàu, khoảng cách địa lý không còn là rào cản; điều quan trọng hơn là mỗi giờ di chuyển vẫn phải đem lại cảm giác thoải mái, riêng tư và hiệu quả như đang ở chính ngôi nhà của mình.

Tham khảo BusinessInsider