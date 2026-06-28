iPhone 18 Pro Max sẽ có giá cao ngất ngưỡng?

Giá bán iPhone 18 Pro Max đang là một trong những chủ đề được người dùng quan tâm nhất hiện tại.

iPhone 18 Pro Max đang trở thành tâm điểm chú ý khi hàng loạt dự báo cho rằng mẫu flagship cao cấp nhất của Apple có thể tăng giá do chi phí linh kiện leo thang.

Tuy nhiên, báo cáo mới từ JP Morgan cho thấy mức tăng thực tế nhiều khả năng sẽ chỉ dao động khoảng 50-100 USD (khoảng 1,3 - 2,6 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với kịch bản tăng tới 300 USD (gần 8 triệu đồng) từng được đưa ra trước đó.

Trước đó, CEO Tim Cook thừa nhận Apple sẽ phải điều chỉnh giá bán một số sản phẩm do áp lực từ chuỗi cung ứng, đặc biệt là giá bộ nhớ RAM tăng mạnh trong những năm gần đây. Thông tin này làm dấy lên dự đoán rằng dòng iPhone 18 Pro có thể chứng kiến mức tăng giá lên tới 300 USD so với thế hệ hiện tại.

Những đồn đoán về giá bán iPhone 18 Pro Max đang thu hút sự quan tâm của giới công nghệ, khi các dự báo liên tục thay đổi theo diễn biến chi phí sản xuất. (Ảnh minh hoạ: Beebom Gadgets)

Tuy nhiên, theo phân tích mới của JP Morgan, kịch bản này khó xảy ra.

Báo cáo cho biết chi phí bộ nhớ tiếp tục leo thang khi giá RAM được dự báo tăng từ khoảng 65 USD trong năm 2025 lên 114 USD vào năm 2026 và có thể đạt 228 USD vào năm 2027. Điều này khiến bộ nhớ và bộ lưu trữ trở thành một trong những thành phần đắt đỏ nhất trên iPhone, chiếm gần 38% tổng chi phí linh kiện.

Dù vậy, sự gia tăng này đang được Apple bù đắp bằng việc cắt giảm chi phí ở nhiều hạng mục khác. JP Morgan cho biết chi phí của nhóm linh kiện "khác" đã giảm từ khoảng 449 USD xuống còn 384 USD.

Một trong những yếu tố giúp Apple tiết kiệm chi phí là chiến lược tự phát triển linh kiện quan trọng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp bên ngoài, hãng đang từng bước sử dụng chip kết nối không dây và modem do chính mình thiết kế. Động thái này không chỉ giúp Apple kiểm soát chuỗi cung ứng tốt hơn mà còn giảm đáng kể chi phí sản xuất trong dài hạn.

Nhờ những thay đổi trên, JP Morgan dự báo giá bán iPhone 18 Pro nhiều khả năng chỉ tăng khoảng 50-100 USD, thấp hơn đáng kể so với mức 300 USD từng được một số nhà phân tích đưa ra trước đó.

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, Tim Cook cũng thừa nhận việc tăng giá là điều khó tránh khỏi khi chi phí linh kiện leo thang. Tuy nhiên, ông khẳng định Apple đang nỗ lực hạn chế tác động đến người tiêu dùng bằng cách tối ưu chuỗi cung ứng và cải thiện hiệu quả sản xuất.

Nếu dự báo của JP Morgan trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro vẫn sẽ có mức giá cao hơn thế hệ tiền nhiệm, nhưng mức tăng được cho là sẽ không quá lớn và vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận của phần lớn người dùng.

Tham khảo Phone Arena