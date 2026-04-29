Từ 1/7, hộ chiếu còn hạn vẫn có thể bị hủy trong 7 trường hợp sau đây

3 trường hợp mới bổ sung khiến hộ chiếu bị hủy ngay lập tức

Theo Luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến an ninh trật tự, cơ quan chức năng đã đưa thêm ba tình huống mới vào diện phải hủy giá trị hộ chiếu.

Trường hợp 1: Khi công dân đã được cấp một cuốn hộ chiếu phổ thông mới, cuốn hộ chiếu cũ sẽ tự động bị hủy giá trị sử dụng dù trên giấy tờ vẫn còn thời hạn.

Trường hợp 2: Bất kỳ hộ chiếu nào đã được cấp nhưng cơ quan chức năng phát hiện có sự sai lệch thông tin cá nhân so với cơ sở dữ liệu đều sẽ bị thu hồi.

Trường hợp 3: Những đối tượng đang bị truy nã sẽ bị áp dụng biện pháp hủy hộ chiếu ngay lập tức trên hệ thống điện tử mà không cần phải chờ thu hồi trực tiếp văn bản giấy. Cơ quan xuất nhập cảnh nhấn mạnh, việc quản lý trên hệ thống điện tử đối với người dính líu đến án dân sự, hình sự hoặc truy nã nhằm đảm bảo họ phải thực hiện xong các nghĩa vụ pháp lý và thuế trước khi muốn ra nước ngoài.

4 trường hợp thu hồi hộ chiếu tiếp tục được duy trì

Bên cạnh các quy định mới, luật vẫn giữ nguyên bốn trường hợp quen thuộc áp dụng cho việc thu hồi và hủy hộ chiếu.

Trường hợp 4: Hộ chiếu còn thời hạn nhưng được người dân trình báo là đã bị mất.

Trường hợp 5: Đã quá 12 tháng kể từ ngày nhà chức trách hẹn trả hộ chiếu nhưng công dân không đến nhận và cũng không có bất kỳ văn bản thông báo nào về lý do chậm trễ.

Trường hợp 6: Những cá nhân đã được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị cơ quan chức năng hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch.

Trường hợp 7: Áp dụng cho những người đang cầm hộ chiếu ngoại giao, công vụ nhưng không còn thuộc diện được phép sử dụng; hoặc những công dân chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Một điểm nhấn khác trong đợt thay đổi từ ngày 1/7 là việc siết chặt giá trị của hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn. Dù vẫn giữ nguyên thời hạn tối đa 12 tháng và không được gia hạn, quy định mới đã chốt chặt điều kiện: loại hộ chiếu này giờ đây "chỉ có giá trị sử dụng 1 lần khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh Việt Nam". Luật mới cũng cập nhật thêm các đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao và công vụ để phù hợp hơn với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện tại.

Để bảo vệ quyền lợi cá nhân và tránh những rắc rối pháp lý ngay tại sân bay, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân cần hình thành thói quen kiểm tra kỹ giấy tờ. Ngay khi nhận hộ chiếu, bạn nên đối soát lập tức các thông tin cá nhân với căn cước công dân. Nếu phát hiện sai sót, cần báo ngay cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh để điều chỉnh. Đặc biệt, tuyệt đối không cho mượn, cầm cố hay sử dụng hộ chiếu sai mục đích pháp luật. Khi thất lạc, hãy trình báo ngay lập tức để hệ thống vô hiệu hóa cuốn hộ chiếu đó, tránh bị kẻ xấu lợi dụng danh tính.