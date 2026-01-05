Từ 1/3/2026, nhà ở, chung cư sẽ có mã định danh riêng

Theo nội dung Nghị định số 357 vừa được Chính phủ ban hành về việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nhà ở, điểm đáng chú ý nhất là quy định cấp mã số định danh. Cụ thể, mọi căn nhà (dù là chung cư hay nhà riêng lẻ) cùng các bất động sản trong công trình xây dựng sẽ được gán một chuỗi ký tự số và chữ (tối đa 40 ký tự). Quy định này chính thức có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/3.

Về cấu trúc, mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản được hình thành từ các trường thông tin cụ thể, bao gồm: mã thông tin của dự án hoặc công trình, mã định danh địa điểm (nếu có) kết hợp với một dãy ký tự tự nhiên.

Mã số này sẽ được hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở tạo lập hoàn toàn tự động. Đối với nhà ở hình thành trong tương lai thuộc các dự án phát triển, Sở Xây dựng các địa phương sẽ thực hiện việc gắn mã ngay tại thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán.

Tương tự như nhà ở, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình cũng sở hữu mã định danh điện tử với các nhóm thông tin cấu thành gồm mã định danh thửa đất, mã dự án/công trình, mã địa điểm và dãy ký tự tự nhiên. Mã định danh này cũng được tạo lập tự động trên hệ thống và do Sở Xây dựng gắn cho phần diện tích sàn tại thời điểm có kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Không chỉ dừng lại ở tài sản, Nghị định mới còn quy định cấp mã định danh điện tử cho các đối tượng liên quan khác như đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và cả những cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Nghị định 357 yêu cầu hệ thống cơ sở dữ liệu phải cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết về dự án, từ tổng mức đầu tư, quy mô sử dụng đất cho đến tiến độ thực hiện và các văn bản pháp lý đi kèm.

Đặc biệt, cơ sở dữ liệu sẽ thống kê rõ ràng giá mua bán (tính theo triệu đồng/m2), tổng giá trị giao dịch và lượng hàng tồn kho. Hệ thống cũng lưu trữ dữ liệu về giao dịch qua công chứng và thông tin hợp đồng mua bán bất động sản. Trong đó, các hợp đồng sẽ hiển thị mã định danh của bất động sản, thông tin cá nhân/tổ chức giao dịch, thời gian ký kết cũng như hình thức giao dịch (mua bán, cho thuê hay chuyển nhượng...).

Theo quy định mới, hệ thống thông tin này được xây dựng và quản lý thống nhất từ cấp trung ương xuống địa phương, trong đó Bộ Xây dựng là đơn vị chịu trách nhiệm chính trên toàn quốc. Các cơ quan, tổ chức liên quan sẽ được phân quyền truy cập để cập nhật, chia sẻ và tra cứu dữ liệu theo quy định quản lý Nhà nước.

Cơ sở dữ liệu này được yêu cầu quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn thông tin mạng, giữ bí mật Nhà nước và bảo vệ tuyệt đối thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, hệ thống do Bộ Xây dựng quản lý sẽ chứa thông tin về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân (loại nhà, địa chỉ, diện tích, hình thức sở hữu, tình trạng pháp lý...). Để dữ liệu được đồng bộ, các Bộ ngành khác cũng tham gia chia sẻ thông tin trên hệ thống chung.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mã định danh thửa đất. Bộ Tài chính cần cung cấp các thông tin liên quan đến thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ chia sẻ kết quả về tín dụng lĩnh vực này, bao gồm dư nợ đầu tư kinh doanh địa ốc và số dư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Trước đó, một chiến dịch quốc gia nhằm số hóa thông tin đất đai đã diễn ra, cho phép người dân nộp bản chụp Sổ đỏ qua ứng dụng VNeID (phiên bản 2.2.4 trở lên) để đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, nhà ở, kết nối với dữ liệu dân cư, tạo cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia thống nhất, minh bạch, tiện lợi cho giao dịch số sau này, thay thế việc nộp photo thủ công.