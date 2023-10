Truyền thông Hàn: Thương hiệu BLACKPINK sẽ không được sử dụng nếu các thành viên không tái ký với YG

Mới đây, truyền thông Hàn - cụ thể là tờ Chosun Biz đã đưa tin độc quyền với tiêu đề: “(Tạm dịch) Tin đồn chuyển nhượng BLACKPINK đã khiến The BLack Label được định giá 1 nghìn tỷ won”.

Cụ thể hai phóng viên Ja-un Noh và Oh Gwi-hwa cho hay giá trị công ty giải trí The Black Label gần đây đã tăng lên đáng kể. Các quỹ đầu tư mạo hiểm đang xếp hàng để tham gia thúc đẩy thu hút đầu tư. Hầu hết họ đều công nhận giá trị doanh nghiệp hiện tại là 1 nghìn tỷ won.

Trước đó, tin đồn BLACKPINK - nhóm nhạc trực thuộc YG chuyển đến The Black Label được cho là đã tiếp thêm động lực cho các nhà đầu tư mạnh tay rót vốn.

Bên cạnh đó, tờ Chosun Biz nhận định về chuyện gia hạn hợp đồng của BLACKPINK: "Tạm dịch) Có một số kịch bản, nhưng kịch bản có khả năng xảy ra nhất là nhóm chỉ gia hạn hợp đồng với YG Entertainment với tư cách nhóm BLACKPINK. Trong khi đó các thành viên sẽ ký hợp đồng riêng với công ty khác. Vì YG Entertainment giữ bản quyền đối với thương hiệu BLACKPINK nên các thành viên sẽ không thể sử dụng thương hiệu này trừ khi họ tiếp tục hợp đồng với tư cách là một nhóm".

Như vậy, nếu các thành viên BLACKPINK ký hợp đồng với công ty khác mà không tái ký với YG bất kể là thương hiệu cá nhân hay thương hiệu nhóm thì các cô gái cũng không thể sử dụng thương hiệu BLACKPINK trong các hoạt động.

Điều này từng xảy ra với trường hợp của 2NE1 - một trong những nhóm nhạc hoàng kim của YG. Cụ thể, sau khi tan rã vào năm 2016, 2NE1 đã có dịp hội ngộ trên sân khấu Coachella 2022 sau 7 năm.

Tuy nhiên, màn trình diễn này đã được chuẩn bị trong bí mật. Nguyên nhân là do cả bốn thành viên đều đã rời công ty chủ quản YG Entertainment và hoạt động trong các công ty khác nhau. Cả 4 cô gái có thể hát cùng nhau nhưng cần sự cho phép của YG để quảng bá với tư cách là 2NE1. Nếu các thành viên sử dụng tên của 2NE1 trong các buổi quảng bá concert hoặc album mới mà không có các thủ tục này, họ có thể dính vào một vụ kiện vi phạm thương hiệu.

Trước đó vào ngày 18/4, truyền thông Hàn lần nữa xôn xao khi tờ The Korea Herald đưa tin độc quyền khẳng định BLACKPINK sẽ rời YG và về The Black Label. Đây là hãng thu liên kết với YG do Teddy Park đứng đầu, hiện đang quản lý Taeyang (BIGBANG), Somi và diễn viên Park Bogum.

Các sản phẩm âm nhạc của BLACKPINK chủ yếu được sản xuất bởi đội ngũ The Black Label, bản thân 4 thành viên đều có mối quan hệ cực gắn kết với Teddy. Các cuộc thảo luận về hợp đồng được tiết lộ là đã hoàn thành vào đầu năm nay. Tuy nhiên, YG đã lên tiếng xác nhận "Vô căn cứ" và chưa có tin tức mới nào về việc tái ký của BLACKPINK.