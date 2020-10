Truy xét gã thanh niên vờ mua rồi cướp 2 nhẫn vàng trị giá hơn 100 triệu đồng ở Sài Gòn

Ngày 14/10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho hay, đang khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn ở tiệm vàng N.H. tại khu vực.



Hình ảnh đối tượng

Thông tin ban đầu, trưa 12/10, chị N.T.A.N. (SN 1971, ngụ quận Bình Tân) - là nhân viên bán hàng của tiệm vàng N.H trên đường Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM - đang đứng trong tiệm. Lúc này, 1 thanh niên đi xe máy hiệu Nouvo dừng xe bên ngoài và đi vào trong.

Sau đó, nam thanh niên nói cần mua nhẫn vàng. Lúc này, chị N. đưa 2 nhẫn vàng 24K trọng lượng 2,5 lượng có giá hơn 100 triệu đồng cho nam thanh niên đeo thử. Gã thanh niên sau khi đeo thử 2 chiếc nhẫn liền bỏ chạy ra ngoài nổ máy xe tẩu thoát.

Chiếc xe máy đối tượng sử dụng đi gây án

Chị N. chạỵ theo hô hoán nhưng kẻ cướp đã tẩu thoát. Sự việc được trình báo công an. Nhận tin, công an đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra.

Hình ảnh thanh niên vờ mua rồi cướp 2 nhẫn vàng trị giá hơn 100 triệu đồng ở Sài Gòn

Chủ tiệm vàng này cho hay, sáng cùng ngày, nam thanh niên này cũng tới tiệm để hỏi mua thử nhiều nhẫn vàng. Sau đó, thanh niên nói là thiếu tiền nên trưa sẽ quay lại. Đến trưa, người này quay lại và lấy 2 chiếc nhẫn vàng nói trên rồi tẩu thoát.

Hiện công an đang điều tra truy xét đối tượng gây án.