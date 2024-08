Truy tìm Lê Minh Kiên

Ngày 23/8, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Lê Minh Kiên (SN: 1993; HKTT: Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên) có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản

Theo đơn trình báo, Lê Minh Kiên là đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat 01 chiếc xe máy Honda SH màu đỏ đen, BKS 29H2- 06710; 01 chiếc xe ôtô Vios BKS 30A-515.18 xảy ra tháng 08/2019 tại số 262 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và tháng 08/2023 tại số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Vì vậy, để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng Lê Minh Kiên trong ảnh kèm theo.

Đối tượng Lê Minh Kiên

Công an Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân theo SĐT 0971.914.222, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.