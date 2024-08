Truy tìm Phan Thị Minh Châu

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Quá trình điều tra vụ án xác định Phan Thị Minh Châu (SN 2005; trú tại: thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) là đối tượng nghi thực hiện tội phạm. Căn cứ kết quả xác minh xác định Phan Thị Minh Châu không có mặt tại nơi đăng ký thường trú, hiện không xác định được đối tượng đang ở đâu.

Đối tượng Phan Thị Minh Châu. Ảnh: CA Hà Nội

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố thông báo tổ chức, cá nhân nào phát hiện Phan Thị Minh Châu thì liên hệ ngay Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố (địa chỉ 89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm; Điều tra viên Nguyễn Văn Cường SĐT 0968688113) để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.