Trường tư thục Hermann Gmeiner chuyển thành trường công lập: Phụ huynh lo con mất suất vào lớp 10

Phụ huynh có con theo học lớp 9 năm nay lên lớp 10 tại Trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner cho rằng, nhà trường bất ngờ thông báo chuyển sang mô hình công lập khiến họ không kịp trở tay.

Phụ huynh "tố" nhà trường gây sốc

Chị T.H, có con học lớp 9 năm nay lên lớp 10 tại Trường Hermann Gmeiner cho biết, cuối tháng 5 vừa qua, gia đình bất ngờ nhận thông báo trả hồ sơ, học bạ cho học sinh từ 1/6 vì lí do: “Trường chuyển đổi mô hình hoạt động về loại hình trường công lập nên hoạt động tuyển sinh năm học 2026-2027 của trường do Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu”.

“Đây là một cú sốc lớn đối với con và gia đình bởi trước đó, con dự định học lên lớp 10 tại trường này và không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Sở”, chị H nói.

Cũng theo chị H., ngày 17/3, giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn thông báo, học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đăng ký để tách lớp ôn luyện. “Với những học sinh không tham gia thi và có nguyện vọng học tiếp Harmann sẽ được học riêng”.

Học sinh Trường Hermann Gmeiner.

Yêu thích môi trường học tập của trường và không muốn tạo áp lực cho con nên gia đình quyết định, không đăng ký thi lớp 10. Thay vào đó, con sẽ nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10.

Đến ngày 19/5, sát kỳ thi tuyển sinh lớp 10, giáo viên chủ nhiệm mới thông báo, trường dừng toàn bộ hoạt động phát hành hồ sơ tuyển sinh. Từ thời điểm đó đến 29/5 nếu nhà trường được Sở GD&ĐT Hà Nội đồng ý cho phát hành hồ sơ, giáo viên sẽ mua và hỗ trợ điền thông tin đăng ký cho học sinh. Trường hợp, Sở không đồng ý phát hành hồ sơ, giáo viên sẽ trả lại tiền.

Không chỉ chị H., nhiều phụ huynh cũng hoang mang khi nhà trường thông báo việc chuyển đổi mô hình quá muộn. Nếu muốn tiếp tục theo học tại trường, các em sẽ phải có điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do Sở tổ chức. Những năm trước, khi còn là trường tư thục, học sinh lớp 9 được xét học bạ lên thẳng.

Bà Nguyễn Thị H. có con theo học lớp 9A1 tại trường này cũng cho rằng, việc chuyển đổi từ mô hình dân lập sang công lập phải có lộ trình chứ không thể quyết định gấp gáp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh không kịp trở tay.

Trước đó, trường đã hướng dẫn phụ huynh đăng ký xét tuyển nên chúng tôi không đăng ký vào trường khác cũng không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chung. Vì vậy, thời điểm này trường yêu cầu phụ huynh rút hồ sơ là không hợp lý. “Chúng tôi mong muốn, học sinh được tuyển thẳng lên THPT”, theo bà H.

Nhiều người cho rằng, việc trường chuyển đổi mô hình trường tư thục sang công lập, nhà trường phải có kế hoạch từ sớm và thông báo cho học sinh ngay từ đầu năm học để các em ôn tập, dự kỳ thi tuyển sinh chung của Sở.

Nhà trường thông báo quá muộn, học sinh đã nghỉ hè, phụ huynh không biết xoay xở ra sao.

Hiệu trưởng khẳng định: Đã thông báo

Trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner có địa chỉ tại số 2, Đường Doãn Kế Thiện, phường Mai dịch (Hà Nội) thuộc Làng trẻ SOS. Trên website, trường này vẫn công bố thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 theo hai phương thức: xét học bạ và xét theo điểm thi của Sở.

Trong đó, xét học bạ, ưu tiên học sinh lớp 9 của trường, điều kiện có hạnh kiểm Tốt, học lực Đạt và có mức học phí 3,5 triệu đồng/tháng.

Vấn đề khiến phụ huynh bức xúc hiện nay nằm ở việc chuyển cấp của học sinh lớp 9. Hiện, 23 phụ huynh có đơn kiến nghị nhà trường về việc có giải pháp để học sinh tiếp tục theo học lớp 10 tại trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong , bà Đỗ Khánh Phượng, Phó hiệu trưởng, phụ trách nhà trường Hermann Gmeiner cho hay, nhà trường đã thực hiện việc bàn giao nguyên trạng về Sở GD&ĐT Hà Nội từ ngày 25/5. Vấn đề chuyển đổi mô hình công lập đã "rục rịch" 3-4 năm nay nhưng quá trình bàn giao kéo dài.

"Trước đây, với mô hình tư thục, học sinh lớp 9 lên thẳng lớp 10 nhưng năm nay chuyển thành công lập, học sinh sẽ phải chuyển đi trường tư thục khác. Nhà trường thông báo, phụ huynh đợi Sở GD&ĐT Hà Nội có giao chỉ tiêu không chứ không hẹn sẽ tuyển thẳng. Chính vì thế, phụ huynh nói không nhận được thông tin là không đúng”, theo bà Phượng.

Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng, trong video phát dịp 30 năm kỷ niệm thành lập trường, bà Phượng chỉ đề cập chung chung: “Nhà trường hiện đứng trước nhiều biến động, chuyển đổi hình thức quản lý nhà nước, chuyển đổi mô hình trường mà không có thông báo cụ thể về thời gian cũng như định hướng học sinh để họ có kế hoạch cụ thể”.

Năm học 2025 - 2026, trường có 60 học sinh lớp 9, trong đó chỉ có 22 em đăng ký thi tuyển lớp 10 theo tinh thần tự nguyện.

Đến hết năm học 2025-2026, Hà Nội có 247 trường trung học phổ thông. Trong đó, công lập có 124 trường, 9 trường hiệp quản. Năm học tới, sẽ có thêm các trường công lập đi vào hoạt động gồm: THPT Hoàng Quán Chi, THPT Việt Hùng, THPT Vĩnh Hưng, THPT Xuân Khanh...