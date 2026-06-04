Nữ sinh trường top học giỏi 12 năm liền nhưng thi đại học nộp giấy trắng, nhà trường tức tốc vào cuộc khi hay tin: "Em cố tình thi trượt"

Được thầy cô và gia đình đặt nhiều kỳ vọng sẽ bước chân vào giảng đường đại học, nữ sinh Trung Quốc lại khiến tất cả ngỡ ngàng với quyết định của mình.

Nữ sinh nghèo vượt khó và bước ngoặt không ngờ

Nữ sinh họ Diệp sinh ra trong một gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Dù cuộc sống không dư dả, tuổi thơ của cô vẫn tràn ngập niềm vui bên cha mẹ.

Biến cố xảy đến khi Diệp mới 6 tuổi. Cha cô đột ngột qua đời, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Khi đó, nhiều người khuyên mẹ cô nên tái hôn để có thêm chỗ dựa. Tuy nhiên, người phụ nữ này kiên quyết từ chối vì lo con gái sẽ chịu thiệt thòi hoặc bị đối xử không công bằng trong gia đình mới.

Kể từ đó, bà một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con khôn lớn với mong muốn duy nhất là Diệp có thể học hành thành tài và thay đổi cuộc sống.

Nhờ chăm chỉ và thông minh, Diệp thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của huyện. Để tạo điều kiện tốt hơn cho việc học của con gái, mẹ cô quyết định rời quê, đưa con lên thị trấn thuê trọ sinh sống.

Không có bằng cấp hay nghề nghiệp ổn định, bà chỉ có thể làm những công việc lao động chân tay nặng nhọc. Nghe nói công việc bốc vác tại công trường có thể kiếm được khoảng 100 NDT (hơn 380.000 đồng) mỗi ngày, bà lập tức xin vào làm. Thu nhập hàng tháng khoảng 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng). Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, chủ thầu công trình thỉnh thoảng còn hỗ trợ thêm cho bà khoảng 500 NDT (gần 2 triệu đồng).

Ngày nào cũng vậy, người mẹ trở về căn phòng trọ với quần áo lấm lem bụi bặm và mồ hôi nhễ nhại. Chứng kiến sự vất vả ấy, Diệp luôn là người chuẩn bị nước ấm, chăm sóc và giúp mẹ nghỉ ngơi sau một ngày lao động.

(Ảnh minh họa)

Sự hiếu thảo của cô gái nhỏ trở thành động lực lớn nhất để người mẹ tiếp tục cố gắng. Bản thân bà sống vô cùng tiết kiệm, nhiều khi chỉ ăn vài chiếc bánh bao cho qua bữa để dành tiền cho việc học của con.

Trong suốt những năm đi học, Diệp luôn duy trì thành tích nổi bật. Cô liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và được xem là niềm tự hào của gia đình cũng như nhà trường.

Thế nhưng, biến cố một lần nữa lại ập đến đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Khi Diệp bước vào năm cuối cấp 3, mẹ cô bất ngờ bị đột quỵ. Đôi chân mất khả năng vận động khiến bà phải nằm liệt giường trong thời gian dài.

Từ đó, nữ sinh vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học, vừa gánh thêm trách nhiệm chăm sóc mẹ. Mỗi sáng, cô dậy sớm nấu cơm, sắp xếp mọi việc trong nhà rồi mới đến trường. Buổi trưa, cô tranh thủ chạy về chăm sóc mẹ trước khi quay lại lớp học.

Bạn bè và thầy cô đều chứng kiến sự vất vả của nữ sinh này. Dù phải đối mặt với áp lực lớn về tinh thần lẫn cuộc sống, Diệp vẫn giữ được thành tích học tập xuất sắc. Suốt 12 năm đi học, cô chưa từng đánh mất danh hiệu học sinh giỏi.

Tự tay đóng cánh cửa đại học và cái kết đầy hy vọng

Sau kỳ thi đại học, mẹ Diệp ngày nào cũng mong ngóng giấy báo nhập học. Thế nhưng hơn 1 tháng trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào.

Mỗi lần được hỏi, Diệp đều lảng tránh và chỉ nói rằng kết quả chưa được công bố. Đến khi không thể giấu thêm, cô bật khóc và thú nhận một sự thật khiến mẹ chết lặng: cô đã nộp giấy trắng trong kỳ thi.

Bao năm lao động cực nhọc, điều người mẹ mong chờ nhất chính là ngày con gái bước chân vào giảng đường đại học. Bởi vậy, khi nghe lời thú nhận của con, bà không khỏi đau đớn và thất vọng.

Trước sự trách móc của mẹ, Diệp nghẹn ngào giải thích lý do. Cô cho biết mình không muốn rời xa mẹ vào thời điểm bà đang bệnh nặng. Nếu đỗ đại học, cô sẽ phải đi học xa và không còn ai ở bên chăm sóc mẹ mỗi ngày.

“Con không muốn nhìn mẹ tiếp tục chịu khổ một mình. Nếu con đi học đại học, sẽ không còn ai chăm sóc mẹ. Con thà bỏ lỡ cơ hội của bản thân còn hơn để mẹ phải một mình chống chọi với bệnh tật”, nữ sinh bật khóc nói.

Thông tin về việc Diệp cố tình bỏ giấy trắng nhanh chóng đến tai thầy cô tại trường trung học nơi cô theo học. Nhà trường vô cùng bất ngờ trước quyết định này.

(Ảnh minh họa)

Không lâu sau, thầy chủ nhiệm đã trực tiếp đến nhà động viên và thuyết phục cô không từ bỏ tương lai. Thầy cho biết nhà trường sẽ xem xét hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, đồng thời khuyến khích Diệp tiếp tục ôn luyện để tham gia kỳ thi đại học vào năm sau.

Nhận ra quyết định của mình là quá cảm tính, Diệp quyết tâm bắt đầu lại. Trong thời gian chăm sóc mẹ phục hồi sức khỏe, cô vẫn duy trì việc học và chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo.

May mắn dần mỉm cười với hai mẹ con. Nhờ sự chăm sóc tận tình của con gái cùng quá trình điều trị kiên trì, người mẹ từng bước hồi phục và có thể đi lại. Không chỉ vậy, chủ thầu công trường nơi mẹ cô từng làm việc cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí đại học trong 4 năm nếu Diệp thi đỗ.

Sự động viên của thầy cô, tấm lòng của những người xung quanh cùng nghị lực của bản thân đã tiếp thêm sức mạnh cho nữ sinh Tứ Xuyên. Cuối cùng, nỗ lực ấy được đền đáp. Năm 2018, Diệp tham dự kỳ thi đại học lần thứ hai và trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng của tỉnh Tứ Xuyên.

Câu chuyện của nữ sinh họ Diệp đã khiến nhiều người xúc động. Đó không chỉ là hành trình vượt khó của một gia đình nghèo mà còn là minh chứng cho tình mẫu tử sâu sắc, lòng hiếu thảo và niềm tin rằng, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, yêu thương và sự kiên trì vẫn có thể mở ra những cơ hội mới cho tương lai.

(Theo Baijiahao)