Shizuka có 2 bí mật giấu kín, cha mẹ nào nhìn ra được thì có thể rút kinh nghiệm nuôi dạy con cực kỳ hay!

Có hai chi tiết rất đáng yêu nhưng cũng đầy sức gợi về cô bé Shizuka khiến người lớn phải suy ngẫm.

Trong thế giới của Doraemon , Shizuka (Xuka) chính là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng yêu mến: học giỏi, ngoan ngoãn, lịch sự và luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu. Thế nhưng, phía sau bức chân dung điểm 10 ấy lại là những áp lực vô hình nho nhỏ mà nếu không tinh ý, chúng ta, những người làm cha mẹ rất dễ vô tình áp đặt lên chính con cái mình.

Có hai chi tiết rất đáng yêu nhưng cũng đầy sức gợi về cô bé Shizuka khiến người lớn phải suy ngẫm: Nỗi sợ bị phát hiện thích ăn khoai lang nướng và tiếng đàn vĩ cầm chói tai bị giấu sau cây đàn piano.

Nỗi sợ hãi dễ thương và cái khuôn "phải luôn hoàn hảo"

Shizuka có một niềm đam mê mãnh liệt với món khoai lang nướng. Thế nhưng, cô bé luôn phải lén lút ăn, thậm chí xấu hổ khi bị Nobita hay ai đó bắt gặp. Tại sao một món ăn bình dân, ngon lành lại trở thành "bí mật lớn" cần phải che giấu của một đứa trẻ?

Câu trả lời nằm ở áp lực từ sự kỳ vọng.

Khi cha mẹ và mọi người xung quanh đóng khung đứa trẻ vào cái mác "ngoan hiền, thục nữ", vô tình trẻ sẽ học cách gồng mình để duy trì hình tượng đẹp đẽ đó. Nỗi sợ hãi "mất hình tượng" khiến một cô bé tiểu học không dám thoải mái thừa nhận món ăn mình thích nhất.

Nhìn vào thực tế, đôi khi chúng ta cũng vô tình tạo ra những "củ khoai lang giấu kín" như thế trong nhà. Đó có thể là một cậu bé thích vẽ nguệch ngoạc nhưng phải giấu đi vì sợ bố mắng "vẽ bậy không lo học Toán", hay một cô bé thích đá bóng nhưng phải từ bỏ để mặc những chiếc váy công chúa điệu đà theo ý mẹ. Khi phải sống bằng cái khuôn mà người lớn vẽ sẵn, trẻ sẽ dễ đánh mất đi những sở thích cá nhân chân thật nhất của mình.

Shizuka

Tiếng vĩ cầm "ám ảnh" nhưng hạnh phúc đối lập với tiếng piano hoàn mỹ

Mẹ Shizuka hướng con gái theo học piano, một bộ môn nghệ thuật thanh lịch, và Shizuka chơi nó rất tốt. Nhưng thực tế, cô bé lại mê vĩ cầm (violin). Ngặt một nỗi, tiếng đàn vĩ cầm của Shizuka lại là một "thảm họa" khiến bạn bè phải chạy trốn mỗi khi cô bé cất nhạc.

Nhưng hãy nhìn vào gương mặt của Shizuka khi kéo đàn vĩ cầm: Cô bé say sưa, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, hoàn toàn khác với sự nghiêm túc, có phần gò bó khi ngồi bên cây đàn piano theo ý mẹ.

Tiếng đàn Piano (Định hướng của mẹ) Tiếng đàn Vĩ cầm (Sở thích của con) • Hoàn hảo, đúng nhạc lý, vừa vặn khuôn mẫu. • Mang lại niềm tự hào cho gia đình. • Con chơi với tâm thế trách nhiệm. • Chói tai, vụng về, chưa hoàn thiện. • Gây ra sự phiền toái cho người xung quanh. • Con chơi với tâm thế được là chính mình.

Bài học giáo dục ở đây rất rõ ràng: Thành tựu xuất sắc theo ý cha mẹ chưa chắc đã mang lại niềm vui bằng một trải nghiệm dù còn vụng về nhưng đúng với đam mê của con.

Nhiều bậc cha mẹ ngày nay đang đóng vai trò là "kiến trúc sư" định đoạt cuộc đời con hơn là người đồng hành. Chúng ta chọn trường, chọn ngành, chọn kỹ năng cho con dựa trên kinh nghiệm của bản thân hoặc xu thế xã hội, rồi tự hỏi vì sao con không hào hứng. Một đứa trẻ chỉ có thể đi xa và tự lập khi chúng được kích hoạt bằng động lực nội tại, tức là những thứ chúng thực sự yêu thích, dù ban đầu sự yêu thích đó có vẻ ngây ngô, dại khờ.

Lời kết: Hãy để con là chính mình, dù có đôi chút "vụng về"

Cuộc đời không phải là một bài kiểm tra để lúc nào cũng phải đạt điểm tối đa, và con cái cũng không phải là bảng thành tích để cha mẹ mang ra trưng bày.

Thay vì ép con phải là một Shizuka hoàn mỹ trong phòng khách với tiếng đàn piano quý phái, xin các bậc cha mẹ hãy thi thoảng cho phép con được ôm cây đàn vĩ cầm thô kệch của mình, được lấm lem ngồi ăn củ khoai lang nướng với nụ cười hạnh phúc nhất.

Tôn trọng những sở thích "kỳ cục" và học cách lắng nghe mong muốn của con, đó mới chính là gốc rễ của một nền giáo dục bao dung. Bởi vì suy cho cùng, đích đến lớn nhất của việc nuôi dạy một đứa trẻ không phải là tạo ra một hình mẫu hoàn hảo, mà là nuôi dưỡng một con người biết hạnh phúc.