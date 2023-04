Trường Nguyệt Tẫn Minh: Hồi sinh phim tiên hiệp sau 3 năm "để tang", visual diễn viên cứ như thần tiên thật

Với những ai yêu mến bộ đôi La Vân Hi - Bạch Lộc, Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là "nửa đau thương" còn lại mà cả hai còn nợ lại sau màn kết hợp năm 2020. Đó cũng là thời điểm mà màn ảnh Hoa ngữ trải qua nhiều biến động vì lệnh kiểm duyệt gắt gao, khiến mảng cổ trang, hay cụ thể là cổ trang tiên hiệp, biến động và bão hòa. Vì lẽ đó, với khán giả đại chúng nói chung, Trường Nguyệt Tẫn Minh có vai trò to lớn hơn khi đã hồi sinh lại niềm tự hào riêng biệt của nền phim ảnh Trung Quốc.



Nhiều người hỏi: "Vậy là Trường Nguyệt Tẫn Minh 'bạo' chưa?". Câu hỏi này có thể được hóa giải bởi thành tích phim cổ trang tiên hiệp hot nhất trong 3 năm qua do chính CCTV chứng nhận, hay lọt top 3 phim có nhiệt độ ngày đầu cao nhất từ trước đến nay cùng vô số kỷ lục riêng của nền tảng Youku. Sự ra mắt của Trường Nguyệt Tẫn Minh, tuy vẫn có vài điểm hạn chế, vẫn để lại trong lòng khán giả ấn tượng khó quên vì một bức tranh đầy rực rỡ, khắc họa đúng tam giới trong trí tưởng tượng.

Kỹ xảo chạm đỉnh, nội dung "lệch pha" nguyên tác

Yếu tố đầu tiên mà Trường Nguyệt Tẫn Minh có thể lấy làm tự hào, thậm chí nghênh ngang "trêu tức" các tác phẩm khác chính là kỹ xảo. Có thể nói Trường Nguyệt Tẫn Minh được thừa hưởng tinh hoa của bom tấn tiên hiệp Hương Mật Tựa Khói Sương khi có chung tổ hậu kỳ, hiệu ứng đến thiết kế thế giới quan. Timeaxis đã một lần nữa khiến công chúng phải thán phục với trình độ kỹ xảo tân tiến của mình, mang đến "bữa tiệc" đồ hoạ sinh động, hoành tráng nhưng hài hoà, không mang cảm giác giả lập.

Mọi chi tiết về bối cảnh, từ chốn tiên cung, ma giới đến những phân đoạn về đám cưới của Minh Dạ - Tang Tửu, cuộc họp của 12 vị thần mộng cảnh... đều hiện lên mãn nhãn đến khó tin. Mọi thứ về tam giới, vũ trụ tiên hiệp của màn ảnh Hoa ngữ đã trở lại với đỉnh cao, thôi không còn hời hợt và trùng lặp trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Mặt khác, phần nội dung lại là yếu tố đáng bàn tán hơn hình thức khi phim lên sóng. Dự án chuyển thể từ truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE có nhiều chi tiết khác biệt, thay đổi "chóng mặt". Trong bối cảnh ngành điện ảnh bị Cục giám chế siết chặt về nội dung, các yếu tố quá man rợ, gây sốc đều bị chỉnh đốn, ngay cả tuyến câu chuyện của ác nữ Thiên Hoan/ Diệp Băng Thường cũng bị cắt giảm. Một số nhân vật (như chiếc vòng ngọc của Lê Tô Tô) cũng biến mất đáng tiếc, khiến fan truyện thất vọng.

Trái lại, nếu xem xét tách rời khỏi nguyên tác thì Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn lôi cuốn, hấp dẫn dù có thiết lập không mới, dễ thấy ở một số tác phẩm đi trước. Với tài nghệ từ đạo diễn Cúc Giác Lượng (từng đứng sau Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ), Trường Nguyệt Tẫn Minh giữ đúng mạch phim võ hiệp đúng nghĩa và càng hấp dẫn người khác phải "lún sâu" vào tìm hiểu.

Cứ ngỡ thần tiên thật đang đóng phim

Bên cạnh đồ hoạ hùng vĩ, Trường Nguyệt Tẫn Minh còn có phần phục trang đỉnh cao, gây được hiệu ứng thị giác ngay từ những bức ảnh đầu tiên. Từng nhân vật, từ chính đến phụ, đều toát lên tiên khí, mỗi người một vẻ không hoà lẫn. Phần tạo hình của 12 vị thần mộng cảnh trở thành "cơn sốt" với phong cách Đôn Hoàng, không mới mẻ nhưng là điểm độc đáo trong vài năm trở lại đây.

Nhờ một Trường Nguyệt Tẫn Minh đầy sắc màu, sặc sỡ và lung linh, khán giả mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì không còn phải thấy cảnh thần tiên một thân áo trắng như chịu tang, hay ma - thần 2 màu trắng - đen nhàm chán nữa. Cách xây dựng tam giới, thiết kế nhân vật của Trường Nguyệt Tẫn Minh được đánh giá đạt đến trình độ đa dạng của Tây Du Ký, thậm chí vượt mặt những Tam Sinh Tam Thế hay Hương Mật Tựa Khói Sương.

Có dàn nhân vật toả ra khí chất khó rời mắt là thế, Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn gặp hạn chế đáng tiếc vì mặt bằng diễn xuất.

Diễn xuất chưa "thần tiên" lắm

Nhận về nhiều lời chê bai nhất khi phim bắt đầu lên sóng, La Vân Hi cũng là người nhận về... nhiều lời khen nhất. Người xem chê bai tạo hình của Đạm Đài Tẫn quá ốm yếu, nhưng vô tình đó cũng là sự đánh giá cao dành cho nhân vật vốn bám sát truyện. Vượt qua hạn chế về ngoại hình, La Vân Hi đã thể hiện nhân vật cực kì xuất sắc, cho thấy trình độ thấu cảm, thể hiện nhân vật thuộc top đầu lứa tiểu sinh hiện nay. Thậm chí, La Vân Hi còn tự mình thực hiện cảnh đu bay mạo hiểm, có những pha võ thuật uyển chuyển nhờ thế mạnh học múa.

Thế nhưng ngoại trừ La Vân Hi, các nhân vật còn lại chỉ được đến mức tròn vai, thậm chí có màn thể hiện không ổn định. Trong vai nữ chính, Bạch Lộc có những khoảnh khắc khá ổn như khi "hắc hoá", hoặc trong những cảnh khóc than vì cả tộc bị tận diệt. Song, khi đóng những cảnh đơn giản, cần sự thuần khiết kiểu "ngốc bạch ngọt", gà cưng Vu Chính có vẻ loay hoay, chưa thật sự tự nhiên vì vốn không mạnh ở dạng vai này.

Bên cạnh Bạch Lộc, nữ phụ Trần Đô Linh cũng gây tranh cãi bởi diễn xuất chưa xứng với nhan sắc. Ánh mắt của ác nữ Đằng Xà đôi lúc trống rỗng, thiếu "sát khí" và thiếu sự đa dạng. Chỉ khi nhân vật bị dồn vào chỗ chết, Trần Đô Linh mới bắt đầu bung toả nhưng lại bị Bạch Lộc "lấn lướt", khó phát huy. Về sau, Diệp Băng Thường sẽ là cơ hội cuối để mỹ nhân 9X có thể chứng minh khả năng của mình với người xem.

Chấm điểm: 4/5

Cũng không thể chê bai quá tồi tệ diễn xuất của dàn cast Trường Nguyệt Tẫn Minh khi vốn dĩ, thiết lập nhân vật trải dài 3 kiếp, 3 bối cảnh và nhiều thiên niên kỷ không dễ để cảm thụ và thể hiện. Sau cùng, Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn có mức độ chỉn chu, chất lượng vượt xa kỳ vọng của công chúng khi đến từ Youku, nền tảng vốn thường bị coi nhẹ sau Tencent và iQIYI. Vẫn còn một nửa chặng đường cho đến khi kế hoạch trả thù của Lê Tô Tô đi đến hồi kết, Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn có điều kiện vô cùng thuận tiện để "xô đổ" thêm nhiều kỷ lục, khẳng định vị thế quan trọng của mình trong dòng chảy tiên hiệp kể từ buổi sơ khai.

Ảnh: Youku