Trường học ở Hải Phòng được tự quyết định cho học sinh nghỉ tránh bão Matmo

Nội dung được đề cập tại công văn của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo dõi sát diễn biến bão số 11 Matmo, chủ động triển khai phương án phòng chống ở mức cao nhất.

Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu, các trường học cần theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, các kênh phát thanh – truyền hình và Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Tùy tình hình cụ thể, lãnh đạo trường có thể quyết định cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh lịch học và hình thức dạy học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Việc thông báo cần gửi tới phụ huynh, giáo viên và học sinh trước 21h ngày 5/10.

Trường học được tự quyết định cho học sinh nghỉ học tránh bão số 11 Matmo. (Ảnh minh họa: Khánh Sơn)

Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng yêu cầu các trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, duy trì trực bão, đồng thời có phương án dự phòng khi mất điện để liên lạc, điều hành không bị gián đoạn.

Các trường cần chủ động kiểm tra và gia cố cơ sở vật chất, nhất là hạng mục đang thi công hoặc xuống cấp, có phương án bảo vệ thiết bị quan trọng, khơi thông hệ thống thoát nước để phòng ngập úng.

Ngoài việc bảo vệ trường lớp, các cơ sở giáo dục cần phối hợp với chính quyền địa phương để trường học làm nơi tránh trú bão tạm thời khi có yêu cầu; Luôn sẵn sàng lực lượng và phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn, xử lý mọi tình huống phát sinh, theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 11 Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất. Cường độ lúc 9h ngày 5/10 mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15, di chuyển với tốc độ nhanh 25km/h.

Vị trí tâm bão hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 11 Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. Từ 19h hôm nay, bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Khoảng 7h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên khu vực biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 12.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn.

Đến 19h cùng ngày, bão không đổi hướng, di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h, trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, suy yếu thành vùng áp thấp.