Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nêu 3 giải pháp cho sinh viên Chương trình y Việt - Đức

Chiều 22-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh và sinh viên khoá 2023- 2024 Chương trình y Việt - Đức. PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường, chủ trì buổi gặp gỡ.

Sinh viên khoá 2023 - 2024 Chương trình y Việt - Đức

PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại đã khái quát tình hình, diễn biến dẫn đến việc dừng Chương trình y Việt - Đức. Đây là chương trình hợp tác đào tạo song bằng Việt – Đức, đào tạo 5 năm tại Việt Nam và 1 năm tại Đức. Khi hoàn thành chương trình M3 (cuối cùng), sinh viên nhận được bằng bác sĩ đa khoa của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường đối tác tại Đức.

Từ năm 2013 đến nay, 99 bác sĩ đã tốt nghiệp tại Đức theo chương trình này, trong đó 8 bác sĩ trở về Việt Nam.

Lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại buổi gặp gỡ phụ huynh và sinh viên Chương trình y Việt - Đức.

PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại cho biết Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hợp tác với Đại học Johannes Gutenberg Mainz nhưng Viện IMPP lại là nơi ra đề thi y – dược của Đức.

Sau khi Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ký hợp tác với Đại học Johannes Gutenberg Mainz giai đoạn 2022-2027, Viện IMPP đã thay đổi chính sách là ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 ra nước ngoài sau năm 2027. Vì vậy, Chương trình y Việt - Đức không thể tiếp tục nên Đại học Johannes Gutenberg Mainz đã thông báo việc chấm dứt.

Khóa 2025 buộc phải dừng tuyển sinh Chương trình y Việt-Đức, chuyển sang chương trình y khoa. Học phí đóng vào theo Chương trình y Việt - Đức, trường sẽ trả lại. Song, với sinh viên khoá 2023 và 2024 đang theo học, có 3 giải pháp được Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đưa ra:

- Trường tiếp tục đàm phán với Đại học Johannes Gutenberg Mainz về chương trình đào tạo mới.

- Trường thông qua đối tác tiếp túc đàm phán với IMPP về cung cấp đề thi quốc gia Đức ra ngoài lãnh thổ cho đến năm 2030 - lúc kết thúc khoá học 2023, 2024.

- Tổ chức cho sinh viên thi M2 tại Đức. Tuy nhiên, để thi M2 tại Đức, sinh viên phải vượt qua C1 tiếng Đức.

Giải pháp 3 có 2 có khả năng xảy ra: Khi qua Đức, nếu sinh viên đậu M2 thì đương nhiên các trường nhận để tiếp tục chương trình M3, trường sẽ chuyển điểm cho trường đối tác để các em nhận bằng của Đức. Nếu sinh viên không đậu M2 mà còn trong khoảng 12 năm kể từ khi vào học thì các em có thể quay về Việt Nam để đào tạo chương trình y đa khoa theo khung chương trình trong nước.

Phụ huynh sinh viên khóa 2023 Chương trình y Việt - Đức nêu ý kiến.

PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại cam kết nhà trường sẽ nỗ lực bằng mọi cách phối hợp cùng Đại học Johannes Gutenberg Mainz để sinh viên khoá 2023 - 2024 hoàn thành chương trình.

Tại buổi gặp gỡ, phụ huynh khoá 2023 đánh giá Chương trình y Việt - Đức là hợp pháp và đánh giá cao sự nỗ lực của trường. Phụ huynh hy vọng chương trình sẽ được tiếp tục, vì với sự cố này, sinh viên vẫn là người chịu thiệt thòi nhất.

Phụ huynh cũng bày tỏ tâm tư đến lãnh đạo nhà trường cũng như gửi tâm thư đến Đại học Johannes Gutenberg Mainz và Viện khảo thí IMPP.



