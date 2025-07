Trước thời điểm thay đổi lớn, một doanh nghiệp bảo hiểm bất ngờ báo lãi "khủng", tài sản tăng vọt

Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings, mã: PVI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng mạnh. Trong quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 530 tỷ đồng, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.255 tỷ đồng, tăng 50,8% so với cùng kỳ. Trong đó, phí nhượng tái bảo hiểm tăng gần 2,4 lần, từ 2.000 tỷ đồng lên 4.906 tỷ đồng. Doanh thu thuần bán hàng đạt 2.324 tỷ đồng, tăng 27,1%.

Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện mạnh - lên 20,9%, nhờ giá vốn chỉ tăng nhẹ so với tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận gộp trong quý vừa qua đạt 845,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 352,5 tỷ đồng, tăng 7,2%. Trong khi đó, các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể. Phần lớn doanh thu hoạt động tài chính của PVI đến từ lãi tiền gửi tiền cho vay. Ngoài ra trong quý 2, lãi từ chênh lệch tỷ giá của công ty gần 54 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVI ghi nhận doanh thu hợp nhất 14.571 tỷ đồng , tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 952,7 tỷ đồng , tăng gần 22%.

Năm 2025, PVI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.090 tỷ đồng, lợi nhuận công ty mẹ là 786 tỷ đồng. Như vậy, qua 6 tháng, công ty đã thực hiện được hơn 87,4% kế hoạch hợp nhất và 34,2% kế hoạch riêng lẻ.

6 tháng đầu năm 2025, PVI cũng chính thức ghi danh trong Fortune Southeast Asia 500, bảng xếp hạng uy tín của Tạp chí Fortune công bố lần thứ hai, nhằm vinh danh 500 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Động lực tăng trưởng doanh thu chính của PVI đến từ mảng bảo hiểm, đặc biệt là đóng góp của Tổng công ty Bảo hiểm PVI với doanh thu từ bảo hiểm gốc đạt 8.021 tỷ đồng, tăng 13,5%; Doanh thu tái bảo hiểm tăng mạnh 69,5%, đạt 6.285 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục đóng vai trò then chốt, đóng góp 685 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm, chiếm hơn 50% tổng lợi nhuận toàn hệ thống.

Tại thời điểm ngày 30/6/2025, tổng tài sản hợp nhất của PVI đạt hơn 39.453 tỷ đồng, tăng gần 8.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trị giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 13.806 tỷ đồng, tăng 43,2% so với với đầu năm, và đầu tư tài chính dài hạn là 3.818 tỷ đồng, giảm 18,6% so với đầu năm.

Đến cuối tháng 6, PVI gửi 11.630 tỷ đồng vào ngân hàng, tăng 18% so với đầu năm, trong đó 10.857 tỷ đồng là tiền gửi ngắn hạn và gần 773 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. Đồng thời, PVI đầu tư khoảng hơn 130 tỷ đồng vào chứng chỉ tiền gửi. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý 2/2025 đạt 8.927,1 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu kỳ.

PVI là doanh nghiệp với các hoạt động kinh doanh lõi bao gồm: Bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; Quản lý Tài sản.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam; PVN) hiện nắm giữ 81.978.740 cổ phiếu PVI, tương đương 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. PVI là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thuộc nhóm dẫn đầu trong danh mục nắm giữ vốn của PVN.

Dự kiến, PVN sẽ thoái toàn bộ phần vốn này trước khi kết thúc năm 2025. Nếu Tập đoàn thoái vốn tại doanh nghiệp sẽ thực hiện thoái hết cả lô cổ phần, chứ không chia thành nhiều lô lẻ.