"Trước thấy Trường Giang lắm phốt mình không thích, nhưng... " - Quan điểm khiến nhiều bà mẹ đồng tình!

Từng là cái tên gắn liền với không ít lùm xùm, đặc biệt xoay quanh chuyện tình cảm, Trường Giang đã có giai đoạn khiến một bộ phận khán giả dè dặt, mất thiện cảm. Hình ảnh một nam danh hài đa tình, vướng thị phi từng phủ bóng lên sự nghiệp của anh trong thời gian dài. Thế nhưng, cũng chính Trường Giang của hiện tại lại đang là minh chứng rõ ràng cho việc: con người có thể thay đổi rất nhiều khi bước vào hôn nhân và làm cha.

Dưới một bài đăng gần đây của Nhã Phương, một bình luận nhận được sự đồng tình mạnh mẽ từ cộng đồng mạng: "Trước thấy Trường Giang lắm phốt mình không thích. Từ khi các bé lên sóng nhiều mình mới để ý. Thấy cả gia đình cưng quá luôn. Có thể lúc yêu ông cũng đa tình, nhưng khi lấy vợ rồi là toàn tâm hướng về gia đình". Cách nhìn thẳng thắn ấy lại nói hộ suy nghĩ của rất nhiều bà mẹ: họ không đánh giá một người đàn ông chỉ qua quá khứ, mà qua cách anh ta làm chồng, làm cha ở hiện tại.

Sau khi kết hôn với Nhã Phương, Trường Giang gần như "lột xác" trong mắt công chúng. Nam danh hài xứ Quảng hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp vững vàng, là cha của một con gái, một con trai và đang chuẩn bị đón thêm em bé thứ ba. Nhưng điều khiến khán giả, đặc biệt là các bà mẹ, dành nhiều thiện cảm nhất lại không nằm ở danh xưng hay tài sản, mà ở cách anh đồng hành cùng con cái mỗi ngày.

Luôn là một người cha "hiện diện"

Dù lịch trình công việc dày đặc, Trường Giang vẫn ưu tiên dành thời gian cho con. Khi thì cùng con cho cá ăn, khi thì chơi đuổi bắt, đá bóng, nghịch cát, chơi trò bán hàng hay dạy con học. Những khoảnh khắc rất đời thường ấy, được Nhã Phương chia sẻ một cách chừng mực, lại trở thành "điểm cộng" lớn trong mắt công chúng. Không phô trương, không xây dựng hình ảnh một ông bố hoàn hảo, Trường Giang hiện lên đúng nghĩa là một người cha gần gũi, chịu chơi và chịu dành thời gian.

Không ít cư dân mạng gọi anh là ông bố "điểm 10". Bận đến mấy cũng không vắng mặt trong tuổi thơ của con. Từng có thời điểm, Trường Giang gây "bão" khi tự tay đưa con đi học, ngồi chơi cùng con trong bể bơi phao trên sân thượng, hay lặng lẽ lắp xe đạp cho con gái suốt cả buổi sáng. Khi Nhã Phương bận rộn với công việc, anh sẵn sàng đảm nhận vai trò "bảo mẫu" một cách trọn vẹn, không nề hà.

Khi cậu con trai nhỏ chào đời, Trường Giang tiếp tục cho thấy sự gắn bó đặc biệt với con. Anh không chỉ là người cha chăm sóc, mà còn là người bạn chơi cùng con, quan sát từng thay đổi nhỏ, cùng con lớn lên qua từng ngày. Chính Nhã Phương cũng từng hài hước "tố" rằng con quấn bố hơn mẹ. Câu chuyện tưởng như vui đùa ấy lại phản ánh một điều rất thật: sự hiện diện của người cha trong đời sống hằng ngày của con trẻ có ý nghĩa lớn đến mức nào.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra vai trò đặc biệt của người bố trong quá trình phát triển của trẻ. Một nghiên cứu kéo dài 12 năm của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy, trẻ được người bố dành nhiều thời gian tương tác thường có xu hướng tự lập, mạnh mẽ, quyết đoán và dễ thích nghi hơn. Người cha thường mang đến cho con những trải nghiệm mang tính khám phá, vận động, giúp trẻ dám thử, dám sai và dám đứng dậy sau thất bại.

Trong bối cảnh hiện nay, khi không ít gia đình vẫn mặc định việc chăm sóc, nuôi dạy con là "phần việc của mẹ", hình ảnh một người cha chủ động chơi cùng con, học cùng con, chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái như Trường Giang càng khiến nhiều bà mẹ đồng cảm. Bởi phía sau những lời khen dành cho anh, là mong muốn rất thực tế của phụ nữ: họ cần một người chồng không chỉ lo kinh tế, mà còn thực sự hiện diện trong hành trình trưởng thành của con.

Từ một nghệ sĩ từng khiến khán giả e dè, Trường Giang của hiện tại đã chinh phục công chúng theo cách rất khác, bằng hình ảnh một người đàn ông của gia đình. Có thể quá khứ từng nhiều thị phi, nhưng hiện tại, anh đang sống trọn vai trò của một người chồng, người cha đúng nghĩa.

Và có lẽ, chính sự thay đổi ấy là lý do khiến nhiều bà mẹ gật gù đồng tình với quan điểm: "Người đàn ông đáng quý không phải là người chưa từng sai, mà là người biết dừng lại đúng lúc, biết đặt gia đình lên trên tất cả". Với khía cạnh nuôi dạy con, quả thật, Trường Giang đang cho thấy hình ảnh một ông bố xứng đáng được chấm điểm 10.